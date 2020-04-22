فلسطين
الأربعاء 22 أبريل 2020 17:20

"فلسطين قضيتي".. ناشطون يدافعون عن القدس ضد "الذباب الإلكتروني"

تفاعل ناشطون كثر بمواقع التواصل عبر وسم فلسطين_قضيتي
مواقع التواصل
تفاعل نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية مع وسم #فلسطين_قضيتي، دعمًا للقضية الفلسطينية أمام التحديات التي تواجهها، وردأ على من يتبرؤون منها.

وتداول مغردون فلسطينيون وأردنيون وعرب، الوسم معبرين عن انتمائهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

ويأتي الوسم اليوم، ردًا على وسمٍ أطلقه ما يسمى بــ "الذباب الإلكتروني" "فلسطين ليست قضيتي"، الذي يهاجم القضية الفلسطينية، ويتبرأ البعض منها.

وأكد المغردون عبر وسم "فلسطين قضيتي"، أن الانتماء إلى القضية الفلسطينية هو شأن الأحرار حول العالم، أمام عقود طويلة من الاحتلال والجرائم المتكررة، وأن قضية القدس هي قضية كل عربي ومسلم، ليصبح الوسم من الأعلى تفاعلاً على تويتر.

وقال أحد الناشطين من الكويت في تغريدة له: "ستبقى فلسطين قضية الكويت الأولى حتى تسقط الدولة الصهيونية"! 

وعبر محمد بن حوقان المالكي من السعودية عن دعمه ونصرته لقضية فلسطين من خلال بعض أبيات من الشعر. 

ونشر  شعبان البنا من مصر فيديو لعرض عسكري للجيش المصري، وقال: "كل شيء ممكن أن يتغير إلا الصادقين في مشاعرهم لا يتغيرون أبدا."

واقتبس الناشط الحقوقي وسيم الصغيروي مقطعًا من كتاب للشيخ يوسف القرضاوي عن قضية فلسطين وهو: "إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها؛ وإنما هي لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلاً أو امرأة."

وفيما يلي بعض التفاعلات الأخرى من مختلف البلدان العربية:

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
قضية
فلسطين
وسم

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