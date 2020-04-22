"فلسطين قضيتي".. ناشطون يدافعون عن القدس ضد "الذباب الإلكتروني"
وتداول مغردون فلسطينيون وأردنيون وعرب، الوسم معبرين عن انتمائهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.
ويأتي الوسم اليوم، ردًا على وسمٍ أطلقه ما يسمى بــ "الذباب الإلكتروني" "فلسطين ليست قضيتي"، الذي يهاجم القضية الفلسطينية، ويتبرأ البعض منها.
وأكد المغردون عبر وسم "فلسطين قضيتي"، أن الانتماء إلى القضية الفلسطينية هو شأن الأحرار حول العالم، أمام عقود طويلة من الاحتلال والجرائم المتكررة، وأن قضية القدس هي قضية كل عربي ومسلم، ليصبح الوسم من الأعلى تفاعلاً على تويتر.
وقال أحد الناشطين من الكويت في تغريدة له: "ستبقى فلسطين قضية الكويت الأولى حتى تسقط الدولة الصهيونية"!
ستبقى فلسطين قضية الكويتيين الأولى حتى تسقط الدولة الصهيونية! 🇰🇼🇵🇸#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/UPpXUCO8Bl— قيس (@itsQaiss) April 22, 2020
وعبر محمد بن حوقان المالكي من السعودية عن دعمه ونصرته لقضية فلسطين من خلال بعض أبيات من الشعر.
#فلسطين_قضيتي— محمد بن حوقان المالكي (@binhowgan) April 22, 2020
من يوم انا طفل ( اصوّبك ) وتخطيّني
واجرح (عدوك )وتشتمني على جرحه
مبادراتي... وتاريخي ..يغطيني
تاريخ مثبوت (نقطة واقلب الصفحة)
قصة عطاء السعودي (للفلسطيني)
اذا قراها السليم تجيب له (قرحة)
يدرسونه ثقافة (كم بتنطيني )؟
واحنا نعلمه كيف يقسّم الفسحة pic.twitter.com/tl6SrC33Sh
ونشر شعبان البنا من مصر فيديو لعرض عسكري للجيش المصري، وقال: "كل شيء ممكن أن يتغير إلا الصادقين في مشاعرهم لا يتغيرون أبدا."
#فلسطين_قضيتي كل شي ممكن أن يتغير إلا الصادقون في مشاعرهم لا يتغيرون أبداً.🇪🇬🇪🇬👇👇❤️❤️ pic.twitter.com/fl59cPzZiW— شعبان البنا (@sh20000b) April 22, 2020
واقتبس الناشط الحقوقي وسيم الصغيروي مقطعًا من كتاب للشيخ يوسف القرضاوي عن قضية فلسطين وهو: "إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها؛ وإنما هي لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلاً أو امرأة."
"إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها؛ وإنما هي— W.Sghiouri وسيم الصغيوري (@WSghiouri) April 22, 2020
لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلاً
أو امرأة" #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/625ENe0krM
وفيما يلي بعض التفاعلات الأخرى من مختلف البلدان العربية:
قولوا للقـدس أنّي سأزورها وأطفِأ شَيئاً من شوقي لها— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) April 22, 2020
قولوا لها أن الرؤيا سَتُدركُنا يَوماً واللّقاءُ ليس ببعيد#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/MS30LAxrhk
قد تعهّد ملوك هذه البلاد منذ تأسيسها حتى الساعة على الدفاع عن قضية فلسطين، لأنها ليست قضية شعب، أو حزب، بل هي قضية أمّة. الدفاع عنها شرف، والتآمر عليها خذلان، "واللهُ غالبٌ على أمرِهِ ولكنّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون".#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/n5xccXiO6n— خالد عون (@khalid_oun) April 22, 2020
ثم يأتينا الدعي بن الدعي ليزعم بأن— أيوب محمد (@AYOUB_Moh780) April 22, 2020
أهل #فلسطين قد باعوا أرضهم لليهود#فلسطين_ليست_قضيتي #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/8kT21Cd85x
إسلامياً: المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى الرسول— محمّد فروانه (@Mbf96_) April 22, 2020
عربياً: فلسطين محتلة من كيان خارجي مجرم
أخلاقياً: لا نقبل بتعذيب الأطفال واغتصاب النساء وقتل الرجال وتهجير الملايين وسرقة الأوطان وتزوير التاريخ
لا حياد في قضايا الظلم، إما تنصر المظلوم أو تصفق للظالم.#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/M19Mg2Vknm
"كانت تسمى: فلسطين وعاصمتها القدس..— فاطمة أبوزرة (@FAbouzra) April 22, 2020
فأصبحت: فلسطين وعاصمتها القدس..
وستبقى: فلسطين وعاصمتها القدس.."#فلسطين_قضيتي@FAbouzra pic.twitter.com/95LLWn628b
#فلسطين_قضيتي و قضيةُ كل إنسانٍ سويّ لا يرضى الظلم و لا العدوان بعيداً عن جنسيته أو دينه أو توجهه! فلسطين قضيةٌ عادلة ترفع من شأن من يحملها وينادي بها!— Ahmad Yousef (@AhmadOmishat) April 22, 2020
تأبى النفس البشرية بفطرتها السليمة أن تكون في صف شرذمة الصهاينة المجرمين!
(من مجزرة حي الشجاعية)
pic.twitter.com/y8j4Yuvd7F
سأل المذيع الملك فيصل: ماذا تتمنى أن يتغير في العالم؟— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) April 22, 2020
فقال الملك: أول كل شيء.. زوال إسرائيل..
هذه أمنية كل مواطن سعودي#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/FQXPXnBZ9J
#فلسطين_قضيتي وسم أطلقه الفضلاء لمقاومة وسم صنعه الذباب الحكومي في بلادنا بعنوان"فلسطين ليست قضيتي"— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 22, 2020
لأن قضية"من أمرهم"هي الرقص والغناء ومحاربة الخير وتسوّل الحوثيين والطاعة لترمب وكوشنر !
هذه بشارتكم:
(لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم)
الذي أنشأ هاشتاق #فلسطين_ليست_قضيتي هم مجموعة (حنشل) ، لا يمثلون رأي الشعوب المسلمة!— مصلح العلياني (@Musleh_olyani) April 22, 2020
ومن ينادي يقول: #فلسطين_قضيتي يرى أن القضية دين ليست سياسة ، وسينصرون القضية حتى لو تخاذل أو قصّر أحد من أهل فلسطين..!
🔺لاتتعجبوا❗️
(فمن ينشر الرذيلة في مجتمعه ويبيع شرفه ، يبيع الأقصى وأهلها) pic.twitter.com/nJeHfXbsOA