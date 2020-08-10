فلسطينيون يحتفلون بتجارب المقاومة الصاروخية في سماء غزة (فيديو)
وتداول نشطاء ومغردون عبر المنصات، مقاطع مصورة، وثقت لحظات انطلاق صواريخ المقاومة في السماء، والتفاعل الشعبي معها بالتحيات والدعوات.
واعتبرت وسائل إعلام عبرية، من ضمنها القناة 12 الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ في هذا التوقيت، يحمل رسالة تهديد إلى إسرائيل إلى جانب تطوير المقاومة لقدراتها.
وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت صباح اليوم 8 صواريخ تجريبية نحو البحر، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية.
صواريخ اليوم ليست تجريبية فقط، فأضحى لحماس دراية شاملة بمداها وقدرتها ودقتها وكثافتها ونيرانها.— إبراهيم المدهون (@n9owsHb650O2dip) August 10, 2020
هي رسائل واضحة أن الاستعداد للمواجهة أكبر واوسع مما يظن الاحتلال، فاستمرار الحصار عدوان لا يرد عليه الا بالنار.
مواجهة الحصار وسوء الاوضاع في غزة لن يكون إلا بانفجار كبير في وجه العدو
هكذا بدت صورة السماء في غزة بعد اطلاق المقاومة مجموعة من صواريخ التجريب التي تحمل رسائل في إطار معادلة اشتباك تتداخل فيها البالونات مع الصواريخ التجريبية في مواجهة عدوان الاحتلال وتصريحات قادته .. pic.twitter.com/N4X6MPo5DS— راجي الهمص - #فلسطين (@RajiHams) August 10, 2020
صواريخ الم...قا.. ومه في غزه ليست للهتاف ولا للزينة ولا للترفيه— بهائي راغب شراب (@halmosacat) August 10, 2020
انها سلاح الحق نضرب به الباطل
وعدزنا يدرك ويفهم ما تحمله صواريخ #غزة_تقاوم
#غزة_المحاصرة تُطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر في اطار التحضيرات للمعركة القادمة. pic.twitter.com/7QI9tymlJK— يوسف الحسني - غزة🇵🇸 (@elhasani_yousef) August 10, 2020
الصواريخ التجريبية التي تطلقها المقاومة منذ الصباح ليس عبثاً هي صواريخ الجهوزية رسالة تهديد وتحذير واضحة للاحتلال بأن استمرار تجاهل الاحتلال لمعاناة 2 مليون فلسطيني مع اشتداد حلقات الحصار والأزمات يدفع باتجاه تدحرج الميدان لتكون أيام أكثر سخونة خلال الأيام القادمة ..#غزة pic.twitter.com/EVVUFA7LSF— الثائر الأممى 🇵🇸🇸🇾🇮🇷🇾🇪🇱🇧 (@CRM2dKeQTqrjWbA) August 10, 2020