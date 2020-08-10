فلسطين المحتلة
الاثنين 10 أغسطس 2020 23:04

فلسطينيون يحتفلون بتجارب المقاومة الصاروخية في سماء غزة (فيديو)

احتفل فلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بإطلاق المقاومة الفلسطينية، لعدد من الصواريخ التجريبية نحو البحر.

وتداول نشطاء ومغردون عبر المنصات، مقاطع مصورة، وثقت لحظات انطلاق صواريخ المقاومة في السماء، والتفاعل الشعبي معها بالتحيات والدعوات.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية، من ضمنها القناة 12 الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ في هذا التوقيت، يحمل رسالة تهديد إلى إسرائيل إلى جانب تطوير المقاومة لقدراتها.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت صباح اليوم 8 صواريخ تجريبية نحو البحر، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية.

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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