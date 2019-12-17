فلسطين المحتلة
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 22:17

فلسطينية تصرخ قهرا بعد هدم الاحتلال منزل العائلة للمرة الرابعة [فيديو]

الاحتلال يهدم منزل المواطن المقدسي "حاتم أبو ريالة" في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو، أظهر حالة كبيرة من الحزن خيّمت على سيدة أثناء هدم منزل عائلتها في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وقالت السيدة وهي تصرخ قهرًا "وقفوهم" بالإشارة إلى تواصل جرافات الاحتلال بهدم المنزل للمرة الرابعة حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وهدمت جرافات الاحتلال، صباح الثلاثاء، منزل عائلة المواطن حاتم أبو ريالة في العيساوية وسط تعزيزات عسكرية كبيرة كانت محيطة بالمنطقة.

وأكدت العائلة صمودها وثباتها على أرضها رغم الهدم الإسرائيلي المتكرر.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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فلسطين المحتلة
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