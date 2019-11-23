الصراع في ليبيا
السبت 23 نوفمبر 2019 11:32

فقدان طائرة أمريكية بدون طيار في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) الجمعة فقدان أثر طائرة بلا طيار تابعة للجيش الأمريكي كانت تُحلق فوق ليبيا.
التفاصيل
  • القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان: الطائرة غير المسلحة "فُقِدت فوق طرابلس" الخميس.
  • أفريكوم: هناك تحقيق جار بشأن هذه الحادثة.
  • لم يقدم البنتاغون المزيد من التفاصيل حول الواقعة.    
  • البيان: القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".    
  • البيان: "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".    
  • يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تُحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.
خلفيات
  • تدور معارك بين القوات الموالية لحفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا، وقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها.
  • وتشهد ليبيا نزاعًا وفوضى، منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
ليبيا
الولايات المتحدة
طائرة بدون طيار

اقرأ أيضا

Thumbnail
تايم: بومبيو ينوي تقديم استقالته من إدارة ترمب للترشح لمجلس الشيوخ
Thumbnail
اتفاقيات تعاون مرتقبة خلال زيارة أردوغان لقطر

الأكثر قراءة

  1. تايم: بومبيو ينوي تقديم استقالته من إدارة ترمب للترشح لمجلس الشيوخ
  2. فقدان طائرة أمريكية بدون طيار في ليبيا
  3. اتفاقيات تعاون مرتقبة خلال زيارة أردوغان لقطر
  4. تأجيل إطلاق قمر صناعي مصري لأسباب فنية
  5. بولتون: البيت الأبيض يمنعني من الوصول إلى تويتر