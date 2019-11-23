السبت 23 نوفمبر 2019 11:32
فقدان طائرة أمريكية بدون طيار في ليبيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) الجمعة فقدان أثر طائرة بلا طيار تابعة للجيش الأمريكي كانت تُحلق فوق ليبيا.
التفاصيل
- القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان: الطائرة غير المسلحة "فُقِدت فوق طرابلس" الخميس.
- أفريكوم: هناك تحقيق جار بشأن هذه الحادثة.
- لم يقدم البنتاغون المزيد من التفاصيل حول الواقعة.
- البيان: القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".
- البيان: "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".
- يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تُحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.
RPA lost over Tripoli, incident under investigation - https://t.co/4wCZTuYW0O pic.twitter.com/Bcc0tNmWYU— US AFRICOM (@USAfricaCommand) November 22, 2019
خلفيات
- تدور معارك بين القوات الموالية لحفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا، وقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها.
- وتشهد ليبيا نزاعًا وفوضى، منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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