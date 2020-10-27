البحرين
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 15:35

فضيحة هزت البحرين.. توأمان ميتان بالمستشفى وحيان عند الغُسل

طفل حديث الولادة
أرشيفية
الأناضول
الزهراء وفاطمة هما طفلتان توأمان تسلمهما والدهما من أحد مستشفيات البحرين باعتبارهما فارقتا الحياة ليتفاجأ عند دفنهما أنهما على قيد الحياة!

ويحكي والد التوأمان القصة من بدايتها قائلا إن زوجته كانت حاملا في شهرها السادس، لكن توليدها جرى مبكرا يوم الخميس 15 اكتوبر/ تشرين الأول، بحسب ما نشره الصحفي البحريني هاني الفردان. 

وبعد الولادة حاولت الأم مع الطبيبة والممرضات أن يتم وضع الزهراء وفاطمة في الحضانة باعتبارهما من الأطفال الخدج، إلا أن طلبها رُفض بدعوى أنهما لن تعيشا، لأن نموهما لم يكتمل، حيث تم إنجابهما خلال الشهر السادس من الحمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• (اضغط على اللايك ❤ دعماً لنا) . #البحرين l والد التوأم زهراء وفاطمة: "السلمانية" سلمونا طفلتيّ في كيس لدفنهما لنفاجئ أنهما أحياء في المغتسل! 🔺 بلاغ رسمي إلى النيابة العامة… والصحة أحالت القضية لـ"نهرا" . الخميس، 22 أكتوبر 2020 . قال والد التوأم المتوفاتين زهراء وفاطمة، ان زوجته كانت حاملا بتوأم في شهرها السادس، وتم توليدها مبكرا، بعد ان راجعت مستشفى السلمانية يوم الخميس 15 اكتوبر/ تشرين الأول 2020، حيث حاولت أم التوأم مع طبيبة الولادة/القابلة والممرضات ان يتم وضعهما في الحضانة (الشيشة) باعتبارهما من الأطفال الخدج حديثي الولادة، إلا أنه تم رفض طلبها بدعوى أنهما لن يعيشا، لأن نموهما لم يكتمل حيث تم إنجابهما خلال الشهر السادس من الحمل، وبعد أقل من ساعة على الولادة، أخبرت الممرضات الأم بأن المولودتين قد فارقتا الحياة". وقال إنه تم رفع كل التقارير بشكوى جنائية للنيابة العامة، ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية "نهرا". واضاف "قام المعنيون بقسم الولادة بالمستشفى بلف المولودتين المتوفيتين ببطانية ووضع كل منهما في كيس، وأخبروني بوجوب استلامهما في اليوم التالي أي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 عند الساعة التاسعة صباحاً وذلك من جناح 409 بالمستشفى، كما تم تسليمي تقريراً مفاده أن التوأم ولدا مجهضين وهو ما يجافي الحقيقة، حيث أمهما سمعت صياحهما عند خروجهما من بطنها فضلاً عن أن المريضة الأخرى المجاورة لأم التوأمين سمعت صياحهما". وتابع "استلمت ابنتي من السلمانية، وذهبت مع والدي فوراً لإجراء مراسم الغسل في مغتسل البلاد القديم تمهيداً لدفنهما، ولكنه بمجرد أن فتح الكيس وأزاح عنهما البطانية الملفوفين بها وجدهما أحياء تتنفسان وتصيحان، وقد قمت بتوثيق مقطع فيديو لإحدى التوأمين يبين صياحها أثناء عملية إجراء مراسم الغسل". وأعطت وزارة الصحة إفادة قالت فيها: "حضرت المريضة الى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساء، وكانت في حالة اجهاض بـ22 اسبوع من الحمل ، والنتيجة كانت مولدين اثنين وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين لديهم في حينه أنه لا توجد علامات تدل على أنهم على قيد الحياة وتم تسليمهفا للأب بتاريخ 16 أكتوبر 2020 الساعة 9:30 صباحا وفي نفس اليوم احضر الاب الوالدين الي مجمع السلمانية الطبي وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين أن احدهما متوفي والاخر يصدر من صوت بكاء وتم انتعاشه وادخاله الى وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج ، إلا أنه فارق الحياة بنفس اليوم الساعة 9:30 مساء.

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وبعد أقل من ساعة على الولادة، أخبرت الممرضات الأم بأن المولودتين فارقتا الحياة.

وأضاف الوالد "قام المعنيون بقسم الولادة بالمستشفى بلف المولودتين المتوفيتين ببطانية ووضع كل منهما في كيس، وأخبروني بوجوب استلامهما في اليوم التالي، أي يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عند الساعة التاسعة صباحاً وذلك من جناح 409 بالمستشفى".

وتابع "تم تسليمي تقرير مفاده أن البنتين ولدا مجهضتين، وهو ما يجافي الحقيقة، لأن أمهما ومريضة أخرى كانت بالغرفة سمعتا صياحهما عند ولادتهما".

وأوضح الوالد أنه  تم التقدم بشكوى جنائية مرفقة بكل التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى للنيابة العامة، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم المهن الصحية (نهرا).

وأردف "استلمت ابنتيّ من (مستشفى) السلمانية، وذهبت مع والدي فوراً لإجراء مراسم الغسل في مغتسل البلاد القديم تمهيداً لدفنهما، ولكن بمجرد أن فتحت الكيس وأزحت عنهما البطانية الملفوفين بها، وجدتهما تتنفسان وتصيحان، وقمت بتوثيق مقطع فيديو يبين صياح إحدى البنتين أثناء إجراء مراسم الغسل".

وأصدرت وزارة الصحة البحرينية إفادة جاء فيها "حضرت المريضة الى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساء، وكانت في حالة إجهاض بـ22 اسبوعا من الحمل، والنتيجة كانت مولودتين اثنتين، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين لديهم في حينه أنه لا توجد علامات تدل على أنهما على قيد الحياة، وتم تسليمهما للأب بتاريخ 16 أكتوبر 2020 الساعة 9:30 صباحا. 

وأضافت "وفي نفس اليوم أحضر الأب المولودتين إلي مجمع السلمانية الطبي، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي، تبين أن أحدهما متوفية والأخرى تصدر صوت بكاء وتم انتعاشها وادخالها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج، إلا أنها فارقت الحياة".

ونقلت وكالة أنباء البحرين تصريحات عن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد الأنصاري بأنه فور اكتشاف الملابسات الخاصة بحادث إجهاض مريضة في السادس عشر من أكتوبر الجاري تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية، كما تم إيقاف طبيب عن العمل بمجمع السلمانية الطبي لحين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق.

وشدد الأنصاري على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تقصيره وفق ما ستصل إليه نتائج لجنة التحقيق وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية وبإشراف مباشر من المجلس الأعلى للصحة.

وأضاف الأنصاري أن تقديم خدمات متميزة لمرتادي مجمع السلمانية الصحي وكافة المستشفيات الحكومية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع أولوية دائمة، وأكد أنه لا يمكن التهاون أو التردد في اتخاذ ما يلزم بحق من يقصر في أداء المهمات المناطة به وفق الإجراءات والمعايير الطبية المعتمدة.

وعلى منصات التواصل طالب مغردون بحرينيون بمحاسبة المتسببين عن وفاة توأم بمستشفى السليمانية الحكومية، بسبب عدم الموافقة على وضعهما بالحضانة بعد الولادة المبكرة، ووصفوا ما حدث بالـ"فضيحة".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
وكالة أنباء البحرين

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