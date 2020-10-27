فضيحة هزت البحرين.. توأمان ميتان بالمستشفى وحيان عند الغُسل
ويحكي والد التوأمان القصة من بدايتها قائلا إن زوجته كانت حاملا في شهرها السادس، لكن توليدها جرى مبكرا يوم الخميس 15 اكتوبر/ تشرين الأول، بحسب ما نشره الصحفي البحريني هاني الفردان.
وبعد الولادة حاولت الأم مع الطبيبة والممرضات أن يتم وضع الزهراء وفاطمة في الحضانة باعتبارهما من الأطفال الخدج، إلا أن طلبها رُفض بدعوى أنهما لن تعيشا، لأن نموهما لم يكتمل، حيث تم إنجابهما خلال الشهر السادس من الحمل.
• (اضغط على اللايك ❤ دعماً لنا) . #البحرين l والد التوأم زهراء وفاطمة: "السلمانية" سلمونا طفلتيّ في كيس لدفنهما لنفاجئ أنهما أحياء في المغتسل! 🔺 بلاغ رسمي إلى النيابة العامة… والصحة أحالت القضية لـ"نهرا" . الخميس، 22 أكتوبر 2020 . قال والد التوأم المتوفاتين زهراء وفاطمة، ان زوجته كانت حاملا بتوأم في شهرها السادس، وتم توليدها مبكرا، بعد ان راجعت مستشفى السلمانية يوم الخميس 15 اكتوبر/ تشرين الأول 2020، حيث حاولت أم التوأم مع طبيبة الولادة/القابلة والممرضات ان يتم وضعهما في الحضانة (الشيشة) باعتبارهما من الأطفال الخدج حديثي الولادة، إلا أنه تم رفض طلبها بدعوى أنهما لن يعيشا، لأن نموهما لم يكتمل حيث تم إنجابهما خلال الشهر السادس من الحمل، وبعد أقل من ساعة على الولادة، أخبرت الممرضات الأم بأن المولودتين قد فارقتا الحياة". وقال إنه تم رفع كل التقارير بشكوى جنائية للنيابة العامة، ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية "نهرا". واضاف "قام المعنيون بقسم الولادة بالمستشفى بلف المولودتين المتوفيتين ببطانية ووضع كل منهما في كيس، وأخبروني بوجوب استلامهما في اليوم التالي أي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 عند الساعة التاسعة صباحاً وذلك من جناح 409 بالمستشفى، كما تم تسليمي تقريراً مفاده أن التوأم ولدا مجهضين وهو ما يجافي الحقيقة، حيث أمهما سمعت صياحهما عند خروجهما من بطنها فضلاً عن أن المريضة الأخرى المجاورة لأم التوأمين سمعت صياحهما". وتابع "استلمت ابنتي من السلمانية، وذهبت مع والدي فوراً لإجراء مراسم الغسل في مغتسل البلاد القديم تمهيداً لدفنهما، ولكنه بمجرد أن فتح الكيس وأزاح عنهما البطانية الملفوفين بها وجدهما أحياء تتنفسان وتصيحان، وقد قمت بتوثيق مقطع فيديو لإحدى التوأمين يبين صياحها أثناء عملية إجراء مراسم الغسل". وأعطت وزارة الصحة إفادة قالت فيها: "حضرت المريضة الى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساء، وكانت في حالة اجهاض بـ22 اسبوع من الحمل ، والنتيجة كانت مولدين اثنين وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين لديهم في حينه أنه لا توجد علامات تدل على أنهم على قيد الحياة وتم تسليمهفا للأب بتاريخ 16 أكتوبر 2020 الساعة 9:30 صباحا وفي نفس اليوم احضر الاب الوالدين الي مجمع السلمانية الطبي وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين أن احدهما متوفي والاخر يصدر من صوت بكاء وتم انتعاشه وادخاله الى وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج ، إلا أنه فارق الحياة بنفس اليوم الساعة 9:30 مساء.
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وبعد أقل من ساعة على الولادة، أخبرت الممرضات الأم بأن المولودتين فارقتا الحياة.
وأضاف الوالد "قام المعنيون بقسم الولادة بالمستشفى بلف المولودتين المتوفيتين ببطانية ووضع كل منهما في كيس، وأخبروني بوجوب استلامهما في اليوم التالي، أي يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عند الساعة التاسعة صباحاً وذلك من جناح 409 بالمستشفى".
وتابع "تم تسليمي تقرير مفاده أن البنتين ولدا مجهضتين، وهو ما يجافي الحقيقة، لأن أمهما ومريضة أخرى كانت بالغرفة سمعتا صياحهما عند ولادتهما".
مو قصة فلم بل حقيقة!!— ً❉حـنـــين❉ (@mariam82ali) October 22, 2020
والد الطفلة زهراء وفاطمة سلموني طفلتي في كيس لدفنهما لنفاجئ انهما احياء في المغتسل💔#مستشفى_السلمانية #البحرين pic.twitter.com/xQ6gLUkPwz
وأوضح الوالد أنه تم التقدم بشكوى جنائية مرفقة بكل التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى للنيابة العامة، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم المهن الصحية (نهرا).
وأردف "استلمت ابنتيّ من (مستشفى) السلمانية، وذهبت مع والدي فوراً لإجراء مراسم الغسل في مغتسل البلاد القديم تمهيداً لدفنهما، ولكن بمجرد أن فتحت الكيس وأزحت عنهما البطانية الملفوفين بها، وجدتهما تتنفسان وتصيحان، وقمت بتوثيق مقطع فيديو يبين صياح إحدى البنتين أثناء إجراء مراسم الغسل".
الفضيحة التي حصلت في مستشفى السلمانية بوفاة طفلتين امر يقطع القلب يجب محاسبة المتسببين في هذا الحادث من اطباء وممرضين الذين كانوا موجودين ولهم يد في الحادث— صرخة روح (@soul_cry1) October 22, 2020
اما المطالبة باستقالة وزيرة الصحة فهو تغريد خارج السرب
اللهم ارحم الطفلتين والهم ذويهم الصبر والسلوان#البحرين #وزارة_الصحة
وأصدرت وزارة الصحة البحرينية إفادة جاء فيها "حضرت المريضة الى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساء، وكانت في حالة إجهاض بـ22 اسبوعا من الحمل، والنتيجة كانت مولودتين اثنتين، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين لديهم في حينه أنه لا توجد علامات تدل على أنهما على قيد الحياة، وتم تسليمهما للأب بتاريخ 16 أكتوبر 2020 الساعة 9:30 صباحا.
وأضافت "وفي نفس اليوم أحضر الأب المولودتين إلي مجمع السلمانية الطبي، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي، تبين أن أحدهما متوفية والأخرى تصدر صوت بكاء وتم انتعاشها وادخالها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج، إلا أنها فارقت الحياة".
#البحرين l بالفيديو... والد التوأم زهراء وفاطمة: "السلمانية" سلمونا طفلتيّ في كيس لدفنهما لنفاجئ أنهما أحياء في المغتسل!— 🇧🇭هاني الفردان (@manamavoice1) October 22, 2020
🔺 بلاغ رسمي إلى النيابة العامة… والصحة أحالت القضية لـ"نهرا"https://t.co/3flFy8vpmI pic.twitter.com/kVyKeGHHHd
ونقلت وكالة أنباء البحرين تصريحات عن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد الأنصاري بأنه فور اكتشاف الملابسات الخاصة بحادث إجهاض مريضة في السادس عشر من أكتوبر الجاري تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية، كما تم إيقاف طبيب عن العمل بمجمع السلمانية الطبي لحين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق.
وشدد الأنصاري على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تقصيره وفق ما ستصل إليه نتائج لجنة التحقيق وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية وبإشراف مباشر من المجلس الأعلى للصحة.
تمنيت نهايه القصه ان واحد من تؤام عاش 😔 .. الله يعوض الام والاب ان شاءالله ولابد من محاسبه من كان السبب #السلمانيه— ﮼شيماء، (@Shaima12313) October 22, 2020
وأضاف الأنصاري أن تقديم خدمات متميزة لمرتادي مجمع السلمانية الصحي وكافة المستشفيات الحكومية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع أولوية دائمة، وأكد أنه لا يمكن التهاون أو التردد في اتخاذ ما يلزم بحق من يقصر في أداء المهمات المناطة به وفق الإجراءات والمعايير الطبية المعتمدة.
وعلى منصات التواصل طالب مغردون بحرينيون بمحاسبة المتسببين عن وفاة توأم بمستشفى السليمانية الحكومية، بسبب عدم الموافقة على وضعهما بالحضانة بعد الولادة المبكرة، ووصفوا ما حدث بالـ"فضيحة".
#وزارة_الصحة من اسوء الى الأسوء و مستشفى السلمانية والأخطاء الطبية فيه بالكوارث ومتكرره وآخرها حالة التؤام وانا شخصيا حصل لزوجتي خطأ كارثي فقدت توأم بكل برود ، الأخطاء متكرره والسبب الاول اطباء غير مؤهلين والسبب الأكبر وهو السائد في كل مكان وهو الأفلات من العقاب#البحرين pic.twitter.com/8vP2OO9YEn— Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) October 22, 2020
ليست الاولى و لا الأخيرة و لكن هي من بين الجرائم الأبشع و الأغرب و التي ستسجل في تاريخ مقبرة السلمانية الأسود المتلاعب بالأرواح و مشاعر الأهالي و المهمل لرعاية المرضى ..#السلمانية— أحمدنصیف (@Ahmed_Nsaif21) October 22, 2020