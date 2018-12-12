الأربعاء 12 ديسمبر 2018 23:25
فضيحة جنسية تطيح بمساعد نتنياهو
أعلن ديفيد كيز المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو استقالته بعد سلسلة من المزاعم ضده بارتكاب تجاوزات جنسية.
التفاصيل:
- كيز أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سيأخذ إجازة "لإزالة الشبهات عن اسمي".
- جوليا سالازار، التي انتخبت لاحقا عضوا في مجلس الشيوخ الخاص بولاية نيويورك، اتهمت كيز بالاعتداء الجنسي عندما كان يقيم في الولايات المتحدة.
- موقع "تايمز أوف إسرائيل" ذكر في شهر سبتمبر/ أيلول أن 11 امرأة أخرى اتهمت كيز "بسوء السلوك الجنسي".
- 10 سيدات تحدثن إلى الموقع شريطة عدم ذكر أسمائهن، فيما تحدثت مراسلة جريدة وول ستريت جورنال شايندي رايس بشكل علني.
- رايس كتبت على حسابها على تويتر إن كيز لا يقبل كلمة "لا" وأنها أفلتت منه بصعوبة.
- تحقيق أجرته لجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية برأ كيز من التهمة الموجهة إليه خلال عمله في الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هذه اللجنة ليس لديها صلاحية التحقيق في اتهامات موجهة من الخارج.
- الاتهامات تعود الى الفترة التي سبقت تولي كيز العمل في مكتب نتنياهو في 2016 عندما كان يقيم في الولايات المتحدة.
- قبل انضمامه إلى مكتب نتنياهو، عمل كيز المولود في الولايات المتحدة، مديرا تنفيذيا لمنظمة غير حكومية تهدف إلى مساعدة المنشقين في الدول التي تمارس الاضطهاد.
- نتنياهو قال في بيان إنه يقبل استقالة كيز، بدون الإشارة إلى المزاعم، مضيفا "أشكر لديفيد كيز مساهمته العظيمة في جهود الإعلام في إسرائيل".
- أما كيز فقال في إعلان الاستقالة "أشكر للجنة الخدمة المدنية الاسرائيلية إغلاق التحقيق بحقي بعد أن خلصت إلى أنه لا يوجد دليل حتى لو كان صغيرا على ارتكابي أي خطأ كموظف حكومي".
المصدر
وكالة الأنباء الفرنسية
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