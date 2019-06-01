فضيحة تنظيمية.. ماذا حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟
وتمثلت الواقعة في توقف المباراة في شوطها الثاني بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.
- كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف نظيف سجله الجزائري يوسف بلايلي، عندما رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.
- انفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو "الفار"، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء.
- امتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.
الإتحاد الأفريقي يخفق مرة أخرى.. 😐— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019
إيقاف نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا أكثر من 15 دقيقة حتى الآن بسبب مشاكل في استخدام تقنية "الفار"!#CAFCLFinal pic.twitter.com/mXIFNT9Pm5
- أشارت أنباء واردة من الملعب في البداية أن السبب الرئيسي في عدم اللجوء لنظام (الفار) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت تصريحات بعد انتهاء المباراة بأن السبب هو أن جزءا من نظام (الفار) لم يصل إلى رادس.
- توقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة، ثم نزل "أحمد أحمد" رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدام (الكاف) إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.
- بعدها عاد رئيس الاتحاد إلى المقصورة الرئيسية للملعب الأولمبي برادس، وسط سلسلة من المداولات والمناقشات ما بين استكمال الدقائق المتبقية من اللقاء لليوم التالي، أو إنهائها.
نقاشات على أرضية الملعب بحضور رئيس الإتحاد الأفريقي أحمد أحمد..#CAFCLFinal pic.twitter.com/cojEBhAcfK— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019
- في ظل الأزمة المتفاقمة بسبب عطل تقنية الفيديو، توجه لاعبو الوداد البيضاوي إلى غرفة خلع الملابس، رافضين العودة إلى استكمال اللقاء إلا بعد العودة لتقنية الفيديو في الهدف الملغي.
- بعد أكثر من ساعة ونصف، اتخذ حكم اللقاء الغامبي بكاري غاساما قراره النهائي بإنهاء المباراة بعد الحصول على وجهة نظر مسؤولي "الكاف" واعتبار الوداد البيضاوي منسحبًا.
- على الفور، احتفل لاعبو الترجي وجمهورهم داخل أرضية الملعب باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والرابعة في التاريخ.
- أثناء استلام الميداليات وكأس البطولة، رفض لاعبو الوداد مجددًا النزول إلى أرضية الملعب لاستلام الميداليات الفضية، ليكتفي رئيس "كاف" بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للترجي.
صافرة النهاية: سيناريو غريب جدا!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 1, 2019
بعد إيقاف المباراة منذ الدقيقة الـ 60 تقريبا لقرابة الساعة بسبب عطل فني في تقنية "الفار"، الترجي يتوج بطلا لـ #دوري_أبطال_أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد انسحاب الوداد 🏆#CAFCLFinal pic.twitter.com/zlrxEUjoGv
- قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت دعوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ في الرابع من يونيو/ حزيران الحالي لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية التي شهدتها المباراة بين الترجي والوداد البيضاوي.
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من جانبه، أعلن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي أن ناديه لم ينسحب من المباراة، وأن فريقه سيلجأ للتحكيم الرياضي، وسيقدم طعونا قانونية، محملا الكاف مسؤولية ما حدث.
- أكد معين الشعباني المدير الفني للترجي وخليل شمام قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية (فار) لا تعمل، وأنهما وافقا على اللعب طبقا لهذا الوضع.
- قال شمام في تصريحات لقناة بي إن سبورت "الحكم طلب ما إذا كنا موافقين على اللعب من دون تقنية الفار. وافقنا على ذلك ثم طلب منا أن نعلم باقي لاعبي الفريقين". وتابع اللاعب "بعد ذلك طلبوا (الوداد) بتقنية الفار وقالوا إن قائد الفريق لم يكن يفهم اللغة الفرنسية والإنجليزية وهذه ليست مشكلة الترجي".
- يعتبر هذا اللقب هو الثاني على التوالي الذي يتوج به الترجي بعد أن كان أحرزه قبل ستة أشهر على حساب الأهلي المصري وهو اللقب الرابع في تاريخ النادي الذي يحتفي هذا العام بمرور مئة عام على تأسيسه.
- كان نادي الوداد قدم شكوى إلى الكاف قبل أيام ضد الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مباراة الذهاب على ملعب الفريق يوم الجمعة الماضي حيث أكد الوداد أن جريشة ألغى هدفا للفريق وتغاضى عن احتساب ضربة جزاء له ما أسفر عن انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.
- أسفرت الشكوى عن إيقاف جريشة ستة شهور من قبل الكاف واستبعاده من إدارة مباريات مونديال الشباب (تحت 20 عاما) المقام حاليا ببولندا.
- انتقد إعلاميون مغاربيون تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
- وصف حفيظ الدراجي الإعلامي الرياضي الجزائري ما حصل في النهائي بـ"الفضيحة"، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
- قال الدراجي "فضيحة كبيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا تفقد النهائي نكهته وطعمه!!"، مضيفا "المهزلة تقتضي اتخاذ قرار شجاع بإعادة المباراة غدا لأن اللاعبين خرجوا من المباراة".
- بدوره ، قال جمال استطيفي الإعلامي المغربي إنه "لأول قرار يجب أن تتخذه إدارة الوداد هو اللجوء إلى الفيفا ثم محكمة التحكيم الرياضية (لطاس)". وتابع "ومن المؤكد ان الحُكم سيكون في صالحه لأن المباراتين معا يجب أن تلعبا مع استخدام تقنية "الفار"، لا أن يقوم مسؤولو الترجي بتعطيل تقنية "الفار".
- أضاف في منشور له على فيسبوك "في مباراة الذهاب استخدمت تقنية (الفار)، ومع ذلك رفض الحكم المصري جهاد جريشة هدفا صحيحا وضربة جزاء مشروعة، قبل ان يتم توقيفه كإجراء تأديبي لستة أشهر".
- من جهته قال جواد بادة الإعلامي المغربي في منشور على فيسبوك "فضيحة كبيرة .... جريمة في حق الوداد والكرة المغربية. يجب اتخاذ موقف صارم من طرف الجامعة بعد مهزلة اليوم".