فضائية تابعة لـ"حماس" توقف بثها بعد تدمير إسرائيل لمقرها

فضائية الأقصى تطلق حملة لإعادة بناء مقرها في غزة الأناضول

أعلنت فضائية "الأقصى" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توقفها عن البث بدءًا من الخميس، جراء أزمة مالية تعاني منها عقب تدمير إسرائيل لمقرها في غزة بشكل كامل، الشهر الماضي.

وقالت القناة، مساء أمس الأربعاء، عبر شريط باللون الأحمر على شاشتها "المشاهدون الكرام: نعلمكم أن بث قناة الأقصى الفضائية سيتوقف غدا الخميس الساعة الخامسة مساء بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها القناة بعد تعرّضها للقصف". تصريحات مدير عام قناة الأقصى، وسام عفيفة: سنتوقف عن البث، الخميس الساعة 5 مساء (14.00 بتوقيت غرينتش) جراء الأزمة المالية التي نعاني منها، عقب القصف الإسرائيلي المدمر لمقر القناة.

لا يوجد موعد محدد لعودة البث مجددًا، فذلك مرتبط بتوفر التمويل للقناة.

يعمل في القناة حوالي 220 موظفا. حطام مقر فضائية الأقصى في غزة خلفية: جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقر القناة في قطاع غزة يوم 12 من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بغارات أدت إلى تسويته بالأرض، وذلك خلال جولة تصعيد شنتها إسرائيل على القطاع.

البث عاد حينها بعد دقائق معدودة من مقر بديل.

القناة قالت أن القصف ألحق بها خسائر قدرت بـ 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، وبعد أسبوع من تدمير مقرها أطلقت حملة تهدف لجمع التبرعات لإعادة إعمار مقرها الذي دمرته إسرائيل.

القناة بثت -قبيل قصف الاحتلال لها- على الهواء مباشرة لحظة استهداف فصائل المقاومة لحافلة إسرائيلية في مستوطنة متاخمة لقطاع غزة، ردًا على العدوان على غزة بعد عملية خانيونس التي استشهد فيها 7 مقاومين فلسطينيين بينهم القائد القسامي نور بركة، وقتل فيها ضابط إسرائيلي رفيع وأصيب آخر.