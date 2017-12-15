العراق
الجمعة 15 ديسمبر 2017 00:21

فصيل بالحشد الشعبي يعلن مقتل 2500 من عناصره

قوات الحشد الشعبي تتمركز جنوب غربي كركوك
قوات من الحشد الشعبي تتمركز جنوب غربي كركوك
رويترز- أرشيف
أعلن هادي العامري، زعيم منظّمة "بدر" (أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق)، الخميس، مقتل ألفين وخمسمائة من عناصر المنظّمة خلال المعارك ضد تنظيم الدولة منذ 2014.

ولأول مرة يعلن فصيل شيعي مسلح عن خسائره البشرية في الحرب التي خاضتها القوات المشتركة ضد تنظيم الدولة على مدى أكثر من 3 سنوات شمالي وغربي البلاد.

وقال العامري، في بيان، بمناسبة انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق، إن مقاتلي منظمة "بدر" شاركوا في معارك ضد تنظيم الدولة في محافظات ديالى (شرق)، والأنبار (غرب)، وصلاح الدين، ونينوى وكركوك (شمال).

وأوضح العامري، أن عدد قتلى فصيل "بدر" بلغ أكثر من 2500 مقاتل منذ بدء الحرب ضد تنظيم الدولة في 2014، وحتى انتهائها قبل أيام.

وأضاف: "لدينا الآن عدد كبير من الألوية العسكرية تحت إمرة هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة)، وتمتثل لأوامر المراجع العسكرية في القوات المسلحة العراقية، وهي تؤمن مناطق واسعة ومهمة وحساسة في المحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار وبغداد".

والسبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن قوات بلاده سيطرت على كامل الحدود العراقية السورية التي كانت على مدى سنوات ملاذًا لمسلحي تنظيم الدولة.

وخسر تنظيم الدولة أراضٍ سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

 

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الحشد الشعبي
تنظيم الدولة
منظمة بدر
هادي العامري
حيدر العبادي

اقرأ أيضا

Thumbnail
الأمم المتحدة: لا أدّلة على منشأ صاروخين استهدفا السعودية
Thumbnail
شاهد: دي ميستورا: وفد النظام السوري لا يسعى إلى الحوار

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم