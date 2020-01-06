الجزائر
الاثنين 6 يناير 2020 16:07

فصاحة وزير شاب تفاجئ الجزائريين وسط جدل تحدث مسؤولين بالفرنسية (فيديو)

وزير الشباب والرياضة الجزائري المعين حديثا، سيد علي خالدي
مواقع التواصل
أثار تحدث وزراء في الحكومة الجزائرية الجديدة، باللغة الفرنسية في أولى تصريحاتهم، جدلا وغضبا عبر منصات التواصل تخوفًا من عودة المسؤولين الجزائريين لاستعمال الفرنسية.

وينص الدستور الجزائري على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.

وفي خضم هذا الجدل، ظهر وزير جزائري شاب ليثير إعجاب الناشطين الجزائريين ووسائل الإعلام المحلية.

ففي أول ظهور رسمي له أمام وسائل الإعلام، بدا وزير الشباب والرياضة المعين حديثا، سيد علي خالدي، فصيح اللسان بلغة عربية.

وألقى الوزير الشاب كلمة مُقتضبة عن استلامه المهام الجديدة، بِلسان عربي فصيح تحدث فيها عن مشروعه في الوزارة وتطهير الرياضة الجزائرية مما وصفه بالمال الفاسد.

ودعا ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل، الوزير الجديد إلى مواصلة "الثبات اللغوي"، باستخدام اللغة العربية الفصحى في لقاءاته الإعلامية المقبلة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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وزير الشباب والرياضة الجزائري
سيد علي خالدي
الجزائر
العربية
الفرنسية
فصاحة

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