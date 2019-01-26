فريق التحقيق الدولي في مقتل خاشقجي يطلب زيارة السعودية

الخارجية الأمريكية: بومبيو تحدث مع محمد بن سلمان مؤكدا أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة غيتي

قالت محققة في مجال حقوق الإنسان من الأمم المتحدة تقود تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إنها قدمت طلبا للسماح بدخول القنصلية السعودية في اسطنبول وزيارة المملكة.

ماذا قالت؟ أجنيس كالاماردAgnes Callamard مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي قالت إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية.

كالامارد قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز" للأنباء: "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في اسطنبول وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا".

كالامارد: "سعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".

كالامارد: "أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل السيد خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميا".

كالامارد: فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل، توصيات فيما يتعلق بضمان "مساءلة رسمية". وتابعت أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية.

كالامارد: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم". أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي (غيتي) ولم ترد البعثة السعودية في جنيف ولا المكتب الإعلامي الحكومي في الرياض على استفسارات "رويترز" عن التحقيق الدولي. ما القصة؟ تبدأ كالامارد، الاثنين، مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة.

كالامارد كانت أعلنت، الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.

العضوان الآخران في الفريق معها، هما المحامية البريطانية هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا وهو خبير في علم الأمراض وأستاذ جامعي في قسم الطب الجنائي بجامعة كويمبرا في البرتغال. الفريق المتهم بقضية اغتيال خاشقجي خلفيات: أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ينتقد ولي العهد ويكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست، وتقول إن جثته قطعت ونقلت لموقع مجهول. وتنفي الرياض أي ضلوع لولي العهد في الأمر.

متحدث باسم الادعاء العام في السعودية قال العام الماضي إن السلطات احتجزت 21 سعوديا فيما يتعلق بقضية خاشقجي وجهت اتهامات لأحد عشر فردا منهم وأحيلوا للمحاكمة. وأضاف الادعاء السعودي أنه يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة من المتهمين.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال، الخميس الماضي، إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

منذ 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولًا على الأجندة الدولية.

بعد 18 يومًا من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

في 3 يناير/ كانون ثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد، محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة. ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي