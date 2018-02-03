مصر
السبت 3 فبراير 2018 01:10

فريق أممي: محمود حسين محتجز تعسفيا في مصر

قال فريق تابع للأمم المتحدة معني بالاحتجاز التعسفي إن احتجاز الصحفي محمود حسين، منتج الأخبار بقناة الجزيرة، من قبل السلطات المصرية يعد تعسفيا وينتهك القوانين الدولية.

وجاء في قرار للفريق أن "احتجاز الزميل محمود حسين عمل سياسي يتعلق بعلاقته بشبكة الجزيرة ويعد جزءا من الحملة التي شنتها السلطات المصرية على شبكة الجزيرة بناء على تغطيتها في مصر".

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي جددت السلطات المصرية حبس محمود حسين من دون محاكمة لمدة 45 يوما.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت محمود حسين في ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء إجازته السنوية، ولم يكن حينها في مهمة عمل رسمية بل في زيارة عائلية لأسرته بمصر، ويُجدد منذ ذلك التاريخ اعتقاله بلا محاكمة وبتهم واهية.

وتطالب شبكة السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الزميل محمود حسين، كما تحملها المسؤولية الكاملة عن سلامته حيث حبس في زنزانة انفرادية أشهرا عدة، وأصيب بضيق في التنفس وفقدان للوزن وبالإجهاد النفسي، كما كُسرت ذراعه اليسرى وحرم من الزيارات.

ومنذ اعتقال الزميل محمود حسين، تطالب منظمات وشخصيات إعلامية وحقوقية عديدة بالإفراج عنه، مستنكرة ما وُجه إليه من اتهامات.

المصدر
الجزيرة
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الجزيرة
الأمم المتحدة
محمود حسين
احتجاز تعسفي
حقوق إنسان
اعتقاد

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