فرنسا
الجمعة 1 سبتمبر 2017 10:12

فرنسا: كوريا الشمالية تقترب من إطلاق صواريخ طويلة المدى

وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان
وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان
غيتي
قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان الجمعة إن كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر.

وحث الوزير الفرنسي الصين على أن تكون أكثر نشاطا على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمة.

وقال لو دريان لإذاعة (أر.تي.إل) "الوضع خطير للغاية... نرى أن كوريا الشمالية تضع لنفسها هدفا بأن تمتلك في الغد أو نحو ذلك صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية. خلال بضعة أشهر سيكون هذا واقعا".

وأضاف "في اللحظة الراهنة عندما يكون لدى كوريا الشمالية القدرة على ضرب الولايات المتحدة بل وأوروبا وقطعا اليابان والصين فسيصبح الوضع عندئذ متفجرا".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
فرنسا
كوريا الشمالية

اقرأ أيضا

Thumbnail
نيكي هالي: امتثال إيران للاتفاق النووي "مجرد حلم"
Thumbnail
أردوغان: اتهام أمريكا لحراس أمن أتراك فضيحة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا