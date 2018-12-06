فرنسا: قلق عميق من وقوع أعمال عنف كبرى في العاصمة

الرئاسة الفرنسية عبرت عن قلق عميق من إمكانية وقوع أعمال عنف كبرى، في العاصمة باريس رويترز

عبرت الرئاسة الفرنسية عن قلق عميق من إمكانية وقوع أعمال عنف كبرى، السبت المقبل، في العاصمة باريس.

وكانت حركة (السترات الصفراء) قد دعت إلى تظاهرات، السبت، قبل قرار الحكومة إلغاء الزيادات في الضرائب على الوقود. التفاصيل: مسؤول بالإليزيه قال إن المعلومات تفيد بأن بعض المحتجين سيأتون إلى العاصمة "للتخريب والقتل". الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مقر المصادمات في اليوم التالي لمظاهرة (السترات الصفراء) في باريس وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانان، قال، الخميس، إن بلاده تواجه "لحظة خطيرة"، وذلك بعد احتجاجات استمرت لأسابيع بقيادة ذوي السترات الصفراء وخلّفت مئات المصابين.

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن، أمس الأربعاء، أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.

يشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوسا أمنيا للسلطات التي تفرق بين محتجي (السترات الصفراء) السلميين والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى والذين يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب وتقول إنهم تسللوا إلى صفوف الحركة. ما القصة؟ رغم التنازل هذا الأسبوع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود، والتي فجرت احتجاجات في أرجاء فرنسا، يكافح الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الغضب الذي أدى إلى أسوأ اضطرابات في وسط باريس منذ عام 1968.

برغم قرار إلغاء زيادة الضرائب، قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانان لمحطة فرانس إنتر، إن الحكومة ستحافظ على أوضاعها المالية لعام 2019، مضيفا أن إلغاء الضرائب سيكلف الحكومة أربعة مليارات يورو (4.53 مليار دولار).

محتجون كانوا قد أضرموا النار في سيارات وهشموا نوافذ متاجر ونهبوها ورسموا جداريات مناهضة لماكرون في أنحاء بعض من أرقى المناطق في باريس، حتى إنهم شوهوا قوس النصر. وأصيب عشرات الأشخاص واعتقلت الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين.

تفجرت حركة (السترات الصفراء)، المسماة بذلك نسبة إلى السترات التي يطالَب السائقون في فرنسا بالاحتفاظ بها في سياراتهم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب الأعباء التي تشكلها ضرائب الوقود على كاهل الأسر. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتصبح تمردا واسعا وعنيفا أحيانا ضد ماكرون دون قائد رسمي يقودها.

هناك مشاكل أخرى تلوح في الأفق أمام ماكرون من طلاب غاضبين ومزارعين يشتكون منذ زمن من أن تجار التجزئة يخفضون هوامش ربحهم ومن تأخر زيادة مزمعة للحد الأدنى لأسعار الغذاء، كما أن سائقي الشاحنات يهددون بالإضراب اعتبارا من الأحد المقبل. سائقو الشاحنات في فرنسا يهددون بالإضراب اعتبارا من الأحد المقبل وزير الميزانية جيرالد دارمانان قال إن التخلي عن خطط فرض زيادات أخرى في الضرائب على الوقود في 2019 سيكلف خزانة الدولة أربعة مليارات يورو (4.53 مليار دولار).

شركة الكهرباء الفرنسية قالت، الخميس، إنها ستقدم مزيدا من الدعم للأسر التي تحول أنظمة التدفئة المركزية لديها المعتمدة على الوقود إلى أنظمة تعمل بالكهرباء.

المدير التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة جون برنار ليفي، قال: "الوقود باهظ ويسبب التلوث. قررنا بذل جهد لمساعدة الناس على تغيير أجهزة التدفئة لديهم".

ليفي: الشركة ستقدم دعما ماليا يصل إلى نصف الإعانات التي تقدمها الدولة وتبلغ ثلاثة آلاف يورو (3399 دولارا) للأسر محدودة الدخل وألفي يورو لأسر أخرى.