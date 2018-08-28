فرنسا
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 23:59

فرنسا توجه رسميا تهمة الاغتصاب لسعد لمجرد

الفنان المغربي سعد لمجرد
قالت قناة تلفزيونية مغربية إن القضاء الفرنسي وجه رسميا (الثلاثاء) تهمة الاغتصاب للمغني المغربي سعد لمجرد.
التفاصيل:
  • اتهام القضاء جاء بناء على شكوى مقدمة ضده من امرأة تتهمه بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب".
  • المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا وجه الاتهام إلى لمجرد بعد تحقيقات استمرت 48 ساعة.
  • السلطات الفرنسية ألقت القبض على لمجرد (33 عاما) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمت امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه الليلة السابقة.
  • مددت السلطات (الاثنين) احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود".
تهم سابقة لسعد المجرد:
  • هذه ليست المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد.
  • وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس.
  • في أبريل نيسان الماضي حصل على إطلاق سراح مشروط عاد بموجبه إلى المغرب واستأنف نشاطه الفني قبل أن يعود ثانية إلى فرنسا.
  • وفي أبريل/نيسان 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.
  • وحظي لمجرد آنذاك على تعاطف كبير من العديد من المغاربة والعرب، خصوصًا محبيه، الذين استبعدوا ضلوع فنانهم المحبوب في هذه القضية.
  • واعتبر معجبوه أن الأمر مجرد مؤامرة لتدمير النجاح الكبير والشهرة الواسعة التي حققها الفنان الذي يلقب بـالمعلم، نسبة إلى إحدى أغانيه المشهورة.
  • لكن هذه المرة وعلى غير ما تعامل معه الكثيرون في المرة السابقة، لم يحظ الفنان المغربي بـالدعم من محبيه، بل كال له العديدون انتقادات حادة وصلت حد الشتائم.
  • حاز لمجرد شهرة واسعة عربيا في بداية عام 2016 بعد نجاح أغنيته (انت معلم) التي حققت أرقام مشاهدة قياسية على موقع يوتيوب.
  • المغني المغربي هو ابن المغني المعروف البشير عبدو والممثلة نزهة الركراكي.
المصدر
وكالات
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فرنسا
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توقيف
اغتصاب

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