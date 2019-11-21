الخميس 21 نوفمبر 2019 00:18
فرنسا تنتقد السعودية لعدم وفائها بتعهدات مالية
انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السعودية الأربعاء لعدم الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها قبل نحو عامين بتقديم ملايين اليورو لقوة عسكرية من غرب أفريقيا "لمكافحة الإرهاب".
التفاصيل
- السعودية وافقت في ديسمبر/كانون الأول 2017 على تقديم نحو 100 مليون يورو (110.7 مليون دولار) لقوة مجموعة دول الساحل الخمس والمؤلفة من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
- لكن بعد نحو ثلاثة أعوام لا تزال مجموعة دول الساحل الخمس تعاني من نقص دائم في التمويل وتواجه عثرات بسبب سوء التنسيق.
- الوزيرة الفرنسية أمام جلسة برلمانية: "بالنسبة لمجموعة الخمس كانت هناك مرحلة أولى عندما تم حشد المجتمع الدولي وعرض المانحون تعهدات بتسليح مجموعة الخمس ولكن حدث تأجيل بعد ذلك".
- الوزيرة الفرنسية: "السعودية لم تف بوعودها... لا يسعني إلا التعبير عن الأسف في أن السعودية لا تفي بتلك التعهدات".
- الوزيرة الفرنسية: آخرون بدأوا الآن على ما يبدو في دفع الأموال.
- وهذا انتقاد نادر من فرنسا لحليفتها السعودية ويأتي بعد عامين تقريبا من مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان المساهمة في تمويل القوة والبرهنة على نية المملكة في "مواجهة الفكر المتطرف".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات