فرنسا: تقييد بيع النيكوتين لتجربته في مكافحة كورونا
ويقيد مرسوم أصدره وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، نشر الجمعة، بيع منتجات النيكوتين للمدخنين السابقين في الصيدليات لمدة شهر.
وجاء في المرسوم أن الإجراء اتخذ لخفض خطر سوء استهلاك الأشخاص للعقار بعد قراءة البحث ولضمان أن تظل الكمية متاحة للأشخاص الذين يعتزمون الإقلاع عن التدخين.
واقترح باحثون بمستشفى "بيتي-سالبترير" في باريس في دورية لم تنشر بعد أن مستقبلات النيكوتين في الجسم قد تلعب دورا في مكافحة فيروس كورونا.
ويعتزم الباحثون، الذين حذروا في نفس الوقت من مخاطر التدخين الحادة على الصحة العامة، إجراء تجارب سريرية بالنيكوتين.
وقال الباحثون إن دراسة أجريت مؤخرا في فرنسا، ولكن لم تتم مراجعتها، أشارت إلى أن الأشخاص الذي يدخنون حاليا بصورة يومية لديهم احتمال أقل بكثير للإصابة بعدوى حادة أو مصحوبة بأعراض كوفيد-19.
وأكدت الدراسة، التي شملت 350 مريضا بكوفيد-19 ادخلوا المستشفى و150 كانت إصابتهم أقل حدة لكنهم استشاروا طبيبا، العدد القليل للمدخنين في صفوف المرضى.
وقال استاذ الطب الداخلي زهير عمورة معد هذه الدراسة "كان بين المرضى 5 % فقط من المدخنين".
وأوضح البروفسور جان-بيار شانغو من معهد باستور أن الفرضية المطروحة "هي أن النيكوتين من خلال تثبته على متلقيات الخلايا التي يستخدمها فيروس كورونا يمنعه من التثبت عليها" والدخول تاليا إلى الخلايا والانتشار فيها.
ويدعم هذه الفرضية العدد القليل من المدخنين في صفوف مرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفى على ما اظهرت دراسات عدة في العالم مع نسب تراوح بين 1.4 في المئة و12.5 في المئة.