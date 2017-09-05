الأزمة الخليجية
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 19:04

فرنسا تعين مبعوثا خاصا للأزمة الخليجية

برتران بوزانسونو
أعلنت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، تعيين سفيرها السابق في السعودية، برتران بوزانسونو، مبعوثا خاصا لها إلى منطقة الخليج العربي، لبحث سبل مساهمة باريس في حل الأزمة الخليجية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس روماتيه إسباني، اليوم، إن "المستشار الدبلوماسي للحكومة، برتران بوزانسونو ، سيزور قريبا المنطقة (الخليج العربي)، لتقييم الوضع فيها، وسبل دعم الوساطة، وتخفيف التوتر بين قطر وجيرانها".

ويعتبر بوزانسونو (65 عاما)، الذي سبق وأن عيّن سفيرا لبلاده في السعودية وقطر، مطلعا على قضايا منطقة الخليج العربي.

وتقود الكويت جهود الوساطة لحل الأزمة المندلعة مع قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوة دعم الأخيرة للإرهاب.

ونفت الدوحة هذه الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.     

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الأزمة الخليجية
فرنسا
برتران بوزانسونو
قطر

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