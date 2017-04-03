انفجار بطرسبرغ
الاثنين 3 أبريل 2017 21:16

فرنسا تعزز أمن وسائل النقل العام بعد انفجار روسيا

التفجير أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات
رويترز
قالت وزارة الداخلية إن فرنسا تعزز الأمن في مواقع النقل العام في باريس بعد انفجار أودى بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص في مترو أنفاق سان بطرسبرغ في روسيا (الاثنين).

وأضافت الوزارة في بيان "في أعقاب الأحداث التي وقعت في مترو سان بطرسبرغ، وكإجراء احترازي، قرر وزير الداخلية ماتياس فيكل إعادة فرض وسائل الأمن في المواصلات العامة في أنحاء منطقة باريس.

"الحكومة مستمرة في اتخاذ تدابير لحماية الشعب الفرنسي في ظل تهديد إرهابي مرتفع للغاية" .

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
انفجار بطرسبرغ
فرنسا
روسيا

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