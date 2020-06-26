حيوانات
الجمعة 26 يونيو 2020 20:17

فرنسا: المياه تجرف أعدادا قياسية من الدلافين النافقة إلى السواحل (فيديو)

معدلات نفوق عالية تهدد بقاء الدلافين في خليج جاسكونيا
معدلات نفوق عالية تهدد بقاء الدلافين في خليج جاسكونيا
رويترز
قال علماء في الأحياء البحرية إن المياه تجرف دلافين نافقة إلى سواحل فرنسا المطلة على المحيط الأطلسي بمعدلات مرتفعة جدًا، لدرجة أن أعداد الدلافين في المنطقة أصبحت مهددة.

وعلقت الأغلبية العظمى من الدلافين النافقة في شباك سفن الصيد، وعادة ما تُظهر عمليات تشريح الجيف إصابتها بكسور، فضلًا عن ذيول وزعانف مكسورة وشقوق غائرة في جلودها بسبب الشباك، كما تناثرت بعض أجزاء من الدلافين لدى إطلاق الصيادين للجيف في البحر مجددًا.

وتقول عالمة الأحياء البحرية في بريتاني (غربي فرنسا)، مورجان بيري "نصل لمعدلات نفوق تهدد بقاء الدلافين في خليج جاسكونيا".

وأضافت "خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدنا أكثر من ألف جيفة (لدلافين وخنازير بحرية) على مدى أربعة أشهر في كل شتاء".

وتعد الدلافين العادية أكثر المائيات تضررا في المنطقة، ويعتقد العلماء أن العدد الذي ينجرف للشواطئ لا يشكل إلا رقمًا صغيرًا من الإجمالي الذي ينفق في شباك الصيد قبالة الساحل الفرنسي، ويقدّرون أن الأعداد الحقيقية تتراوح بين خمسة إلى عشرة أمثال هذا الرقم.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
بجانب الرئتين.. تعرف على الأعضاء التي يهاجمها فيروس كورونا
Thumbnail
خطر جديد يواجه ترمب.. كتاب لابنة شقيقه يفضح أسرار العائلة
Thumbnail
بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات رغم الإغراءات الكبيرة..ما السبب؟
Thumbnail
بأمر كورونا.. الحكومة تطلب تأجيل الحمل في مصر
Thumbnail
هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟ دراسة إيطالية تجيب

الأكثر قراءة

  1. بجانب الرئتين.. تعرف على الأعضاء التي يهاجمها فيروس كورونا
  2. خطر جديد يواجه ترمب.. كتاب لابنة شقيقه يفضح أسرار العائلة
  3. بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات رغم الإغراءات الكبيرة..ما السبب؟
  4. بأمر كورونا.. الحكومة تطلب تأجيل الحمل في مصر
  5. هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟ دراسة إيطالية تجيب