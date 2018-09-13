الخميس 13 سبتمبر 2018 12:25
فرقاء جنوب السودان يوقعون على اتفاق سلام بأديس أبابا
وقّع فرقاء دولة جنوب السودان الأربعاء على اتفاق السلام النهائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).
وأعلن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير، عن توقيع اتفاق سلام مع زعيم المتمردين ريك مشار وفصائل متمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة 50 ألف شخص على الأقل وشردت مليونين وعطلت تقدم البلد منذ انفصاله عن السودان قبل سبع سنوات.
حرب جنوبية – جنوبية واتفاقات متعثرة:
- انزلق جنوب السودان إلى أتون الحرب بعد عامين من انفصاله في 2011 عندما تحول النزاع السياسي بين سلفا كير ونائب الرئيس آنذاك ريك مشار إلى مواجهة عسكرية.
- سبق أن انهار اتفاق سلام وقع عام 2015 بعد عام واحد إثر اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين بزعامة مشار.
- وقع مشار زعيم فصيل المعارضة الرئيسي وهو (الحركة الشعبية لتحرير السودان- في المعارضة) وفصائل معارضة أخرى الاتفاق الجديد مع حكومة جوبا بعد ضمانات باحترام اتفاق سابق لتقاسم السلطة.
- الاتفاق الذي توسط فيه السودان، يعيد رياك مشار إلى منصبه السابق نائبا للرئيس.
- الاستقرار في جنوب السودان، يعتبر أمرا مهما للسودان والدول المجاورة التي تخشى أن يؤدي تفجر الصراع من جديد إلى تدفق أعداد ضخمة من اللاجئين إليها.
- اندلعت الحرب الأهلية عام 2013 وأذكتها الخلافات الشخصية والصراعات العرقية، وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة 50 ألف شخص على الأقل كثير منهم مدنيون.
- رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج التي تعرف بالترويكا الداعمة لجهود السلام بتوقيع الاتفاق، وقالت الدول الثلاث في بيان: "نأمل أن تظل المناقشات مفتوحة أمام أولئك الذين لم يقتنعوا بعد باستدامة هذا الاتفاق.
المصدر
رويترز
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