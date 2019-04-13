فرانس برس: اللجوء إلى الإعدام يزداد بمصر في ظل حكم السيسي

السيسي أصدر عام 2015 قانون لمكافحة الإرهاب يحمي أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة في أداء مهامهم رويترز - أرشيفية

تزايدت المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا.

وقال تقرير (لفرانس برس) إنه ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش بعد تظاهرات طالبت برحيله في العام 2013. تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية. إعدامات تعسفية: تحدثت عدة أسر لأشخاص أعدموا أو حكم عليهم بالإعدام عن أحوالهم لوكالة (فرانس برس) التي اختارت استخدام أسماء مستعارة لعدم كشف هوياتهم.

أعدم عمرو، شقيق ليلى، في فبراير/ شباط الماضي.

قالت ليلى لفرانس برس "علمت ذات مساء أنه سيتم إعدامه في اليوم التالي.. كنا جميعا مصدومين وأصيبت أمي بحالة هستيرية".

ليلى أضافت "كانت ليلة رهيبة.. لا أتمنى هذا لأحد".

كان الرجل متهما مع ثمانية آخرين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.. وبعد توقيفه في فبراير/ شباط 2016، ظهر وفقا لشقيقته وعلامات تعذيب على جسده. ارتفاع أرقام أحكام الإعدام في مصر: في عام 2008، نفذ حكم الإعدام في شخصين فقط وفي العام 2009 تم تنفيذ الاعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

احتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الاعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الاسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (آلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

بحسب تقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

في عام 2019، نفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس. خلال القمة العربية-الأوربية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري-على البحر الأحمر في فبراير/ شباط الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام، وقال" لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم".

ردا على أسئلة فرانس برس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار، إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعا من القتل التعسفي بهدف قمع المعارضة.

قالت سحر عزيز أستاذة القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي" إننا نشهد ارتفاعا في أحكام الإعدام من العشرات سنويا قبل 2011 إلى المئات كل عام منذ 2013".

من جانبها، قالت منظمة (ريبريف) للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن إن 2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018. وتم تخفيف العقوبة للمئات منهم بعد ذلك الى عقوبات بالسجن، ومن بين هؤلاء الرئيس المنتخب محمد مرسي نفسه.

منذ العام 2014، دانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر معتبرة أنها تخالف القانون الدولي، وقال مسؤول قضائي مصري طلب عدم الكشف عن هويته إنه ليس هناك أي تسييس لهذه المحاكمات".

المصدر القضائي المصري، أضاف مستنكرا" إننا نطبق الشريعة الإسلامية هل هذا يضايقكم؟ الإرهابي الذي قتل ينبغي أن يقتل". صمت دولي: يعد "عباس" واحدا من قرابة 50 مسجونا ينتظرون تنفيذ الإعدام، صدر حكم الإعدام بحقه في العام 2015 في قضية شملت 183 متهما أدينوا بمهاجمة مركز شرطة في القاهرة في أغسطس/ آب 2013. أدى لمقتل 11 شرطيا ومدنيين اثنين.

تساءل ابنه أسامة وهو يتحدث لفرانس برس "كم جلسة تحتاجها المحكمة للتأكد من أن كلا متهم سيتمكن من عرض روايته للوقائع؟"

عباس استنفد كل الطعون القضائية وأصبح الحكم بحقه نهائيا ولكنه لا يعلم متى سيتم إعدامه، قال أسامة "أبي حكم عليه بالإعدام وأمي حكم عليها بالموت" منذ صدور هذا الحكم، مضيفا أن "طعم الظلم مر".

اعتبرت سحر عزيز أن "السرعة المذهلة" التي صدرت بها أحكام الإعدام في هذه القضية توضح أن الأمر "مسيس" ويندرج في إطار القمع.

انتقدت كالامار المجتمع الدولي لأنه لم يطلب محاسبة مصر، وقالت "هذا الصمت الدولي المدوي أصبح جزءا لا يتجزأ من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".