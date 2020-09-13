مصر
الأحد 13 سبتمبر 2020 22:05

"فراش في وكالة ناسا".. عصام حجي يرد على إساءات وسائل الإعلام المصرية

عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية عصام حجي
مواقع التواصل
رد عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية عصام حجي، على إساءات وسائل الإعلام المصرية، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على "تويتر".

وكتب أحد المتابعين لحجي على تويتر قائلا: "حضرتك تعرف إن الاعلام عندنا بيقول عليك إنك فراش في وكالة ناسا، سامحنا يا دكتور".

ليرد حجي عليه قائلًا: "أشكرك صديقي، أنا متفهم رسالتك الطيبة، أنا لي ألقاب كثيرة في إعلامنا العظيم: "مصوراتي احجار"، "سباك الكواكب"، "سواق القمر"، "فراش ناسا" وغيره".

وأضاف: "كل هذه وظائف شريفة وكإنسان من أسرة مصرية بسيطة لا يسيئني أن أوصف بها، حبيت أرسل إليك المسمى الوظيفي الرسمي من صفحة الوكالة".

وتفاعل عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، والذين أبدوا إعجابا كبيرا برد عالم الفضاء المصري، مؤكدين على قيمته العلمية الرفيعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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