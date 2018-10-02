الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 20:14
فرار أكثر من 70 ألف شخص بسبب العنف العرقي في إثيوبيا
قال مسؤولون (الثلاثاء) إن أكثر من 70 ألف شخص فروا من عنف له دوافع عرقية في غرب إثيوبيا، ضمن اضطرابات زادت الضغوط على رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد.
التفاصيل:
- سكان منطقة "بينيشانجول غوموز" قالوا إن العنف اندلع (الجمعة) الماضية بعد مقتل أربعة مسؤولين محليين أثناء زيارة لمنطقة أوروميا المجاورة.
- سكان طلبوا عدم نشر أسمائهم قالوا إن السكان المنتمين لجماعة "الأورومو" العرقية المقيمين في بينيشانجول غوموز تعرضوا لهجمات من أفراد ينتمون لجماعات عرقية أخرى وأضافوا أن الكثيرين فروا إلى أوروميا.
- إدارة منطقة أوروميا قالت إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم "تجاوز السبعين ألفا بكثير".
خلفية:
- رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وهو من عرقية الأورومو، تولى السلطة في أبريل/ نيسان الماضي وقلب الأوضاع السياسية رأسا على عقب بتحقيق السلام مع إريتريا بعد عداء طويل الأمد وإطلاق سراح سجناء وتعهد بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الواسعة.
- أحمد تعهد بتخفيف التوترات العرقية والتخلي عن سياسة أمنية مشددة تطبقها إثيوبيا منذ عقود.
- وكالات تابعة للأمم المتحدة قالت إن نحو مليون شخص اضطروا للفرار من منازلهم في جنوب إثيوبيا منذ اندلاع اشتباكات هناك في أبريل/ نيسان الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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