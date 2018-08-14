فتى في الـ 14 عاما يترشّح لمنصب حاكم ولاية أمريكية

ينظّم الحزب الديموقراطي الأمريكي في ولاية فيرمونت (الثلاثاء) انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه لمنصب حاكم الولاية، في سباق دخل على خطّه فتى عمره 14 عاماً فقط، تمكّن من الترشّح رسمياً.

وتمكن الفتى إيثان سونبرن، الطالب بالصف الثامن، من الترشح رسميا للمنصب مستغلا خلوّ القانون من أي شرط يتعلق بسن المرشح، في الولاية الواقعة في أقصى شمال شرق الولايات المتحدة.

وفي الواقع فإن الشرط الوحيد المنصوص عليه دستوريا للترشح لمنصب حاكم فيرمونت هو أن يكون المرشح مقيما في الولاية منذ أربع سنوات على الأقل، وهو أمر ينطبق على سونبرن الذي يعيش في فيرمونت منذ الولادة.

وبالفعل فإن الفتى الذي يحرص على ارتداء بزّة رسمية وربطة عنق يخوض حملة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى، فقد أنشأ لحملته صفحة على موقع فيسبوك، وموقعا رسميا على الإنترنت وحسابا على تويتر، كما أن صوره موزعة على ملصقات إعلانية في الشوارع، كما نظم حملة لجمع التبرعات، كأي مرشح آخر.

والبرنامج الانتخابي لسنوبرن يساري جدا وشبيه الى حدّ ما ببرنامج بيرني ساندرز، السناتور عن الولاية والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية إلى البيت الأبيض.

وتجري انتخابات حاكم فيرمونت في السادس من نوفمبر /تشرين الثاني ويخوضها عن الحزب الجمهوري الحاكم المنتهية ولايته فيل سكوت.

وقال سكوت الذي انتخب في 2016 في معرض تعليقه على ترشح الفتى "أعتقد أنه يجب أن تكون لديك رخصة قيادة على الأقل حين تصبح حاكم ولاية". والحد الأدنى للحصول على رخصة لقيادة السيارات هو 16 عاماً.