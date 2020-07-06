بريطانيا
الاثنين 6 يوليو 2020 17:36

فتاة تنجو بأعجوبة من سقوط مميت لشجرة عملاقة فوقها (فيديو)

لحظة سقوط الشجرة والفتاة تبعد صديقتها
وسائل التواصل
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لحادث سقوط مفاجئ لشجرة عملاقة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، عصر يوم أمس الأحد.

والتقطت "جوانا وولمان" مقطع فيديو لحادث السقوط المفاجئ لشجرة ضخمة بطريق "ساوث إيلينغ" غربي لندن. 

وظهرت في الفيديو فتاتان قد اقتربتا من المرور أسفل الشجرة، لولا أن تنبهت إحداهما وأبعدت صديقتها بشكل سريع قبل ثوان من الحادث، حين لاحظت تحرك الشجرة من الأرض.

وعلقت "وولمان" على تنبه الفتاتين قبل سقوط الشجرة قائلة "كم أنهما محظوظتان".

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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شجرة
نجاة
فتاتين

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