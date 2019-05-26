فالنسيا ينهي هيمنة برشلونة ويتوّج بكأس ملك إسبانيا

ليونيل ميسي رويترز

فاز فريق فالنسيا على برشلونة 2-1 ليحرز لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، السبت، للمرة الثامنة في تاريخه.



وأنهى فالنسيا سلسلة مؤلفة من أربعة ألقاب متتالية حصدها الفريق الكتالوني على صعيد البطولة وحرمه من الثنائية المحلية عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى. التفاصيل: تغلب فالنسيا على نظيره برشلونة بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "بينيتو فيامارين".

استعاد فالنسيا اللقب الغائب عن خزائنهم، منذ موسم (2007-2008)، ليتم إيقاف سلسلة ألقاب برشلونة في المسابقة، التي استمرت في آخر 4 مواسم على التوالي.

أنهى فالنسيا الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي كيفين جاميرو و رودريغو مورينو في الدقيقتين 21 و33.

عانى برشلونة الذي نال 30 لقبا للكأس المحلية وهو ما يشكل رقما قياسيا بدون الثنائي المصاب لويس سواريز وعثمان ديمبلي لكن ليونيل ميسي أعاد الفريق في الدقيقة 73 إلى أجواء اللقاء بإنهائه الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

فشلت جميع محاولات برشلونة في إدراك التعادل ليخرج فالنسيا فائزًا باللقاء واللقب المحلي. مصير فالفيردي أعلن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، الإبقاء على أرنستو فالفيردي في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل.

أرنستو فالفيردي

تصريحات بارتوميو جاءت عقب فشل برشلونة في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من فالنسيا.

في تصريح صحفي، قال بارتوميو "فالفيردي لديه عقد ونحن ملتزمون به معه، وهزيمة اليوم ليست خطأه". وأضاف "أولاً وقبل كل شيء يجب تهنئة فريق فالنسيا باللقب، لقد استحقوه عن جدارة".

بارتوميو أوضح "اللاعبون كانوا جيدين، استحوذنا على الكرة لكننا لم نسجل، الشوط الثاني كنا أفضل، لكن هذه هي كرة القدم".