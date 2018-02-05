الإسلاموفوبيا
الاثنين 5 فبراير 2018 23:20

فاضل سليمان: ضغوط على الدعاة في الغرب رغم حرية التعبير

قال الداعية الإسلامي "فاضل سليمان" إن هناك ضغوطا على الدعاة في الغرب رغم حرية التعبير.

وقال سليمان في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن هناك جهلا من الحكومات الغربية بطبيعة الإنسان المسلم لأن مستشاريهم في أحيان كثيرة ضد الدين.

واعتبر سليمان أن أسباب انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا الآن ترجع إلى أن التمثيل الإسلامي في الغرب ليس تمثيلا جيدا، حيث تبلغ نسبة البطالة بين المسلمين في إحدى الدول الأوربية 83%.

لكن سليمان قال إنه رغم هذه الأجواء فإن الإسلام يعد أسرع الأديان انتشارا في أوربا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الإسلام
الغرب
المسلمون
إسلاموفوبيا

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