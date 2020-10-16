مصر
الجمعة 16 أكتوبر 2020 23:13

فارق الحياة بين المصلين.. وفاة إمام مسجد لحظة صعوده المنبر لإلقاء خطبة الجمعة

الشيخ محمد رمضان، إمام وخطيب مسجد أبوالعينيين
مواقع التواصل
توفي إمام وخطيب مسجد أثناء صعوده المنبر، اليوم، لإلقاء خطة الجمعة في أحد المساجد بحي الصرافية بمدينة القرين، محافظة الشرقية (دلتا مصر) ليفارق الحياة بين أيدي المصلين.

وكان الشيخ محمد رمضان، إمام وخطيب مسجد أبوالعينين قد توفي اليوم أثناء قيامه بمهام عمله المُكلف به بأداء خطبة وصلاة الجمعة داخل مسجده.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف المصرية بمحافظة الشرقية، الشيخ زكريا الخطيب، أنه عقب انتهاء الشيخ الفقيد من "صلاة سنة الجمعة" القبلية وحال توجهه للمنبر، تعرض لأزمة قلبية أودت بحياته قبل صعوده سلم المنبر.

كما تلقى مدير أمن محافظة الشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطارا من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول الشيخ محمد رمضان جثة هامدة إثر إصابته بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية.

وقال الخطيب إنه كلف مدير إدارة الأوقاف بالمحافظة واثنين من المفتشين للذهاب إلى المسجد والإشراف على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتصريح الدفن.

وأضاف أن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أناب كبار الائمة والخطباء وقيادات المديرية بالمشاركة في الجنازة وتأدية واجب العزاء نيابة عنه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لصرف مكافأة مالية لأسرة الشيخ المتوفي.

وأفادت المصادر أن الفقيد كان يُعاني من أمراض مزمنة، فهو من مواليد عام 1971، حيث فارق الحياة عن عمر ناهز 49 عامًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع مصرية
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ذبح أستاذ تاريخ في باريس.. والشرطة: عرض رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (فيديو)
Thumbnail
اعترف بالاتهامات.. رويترز: المخابرات التركية تعتقل شخصا للاشتباه في تجسسه لصالح الإمارات
Thumbnail
تجدد المعارك في إقليم كاراباخ وأذربيجان تسيطر على قرى جديدة (فيديو)
Thumbnail
الصين تفرض على المتقدمين للحج تجاوز اختبار "الوطنية".. هذه أبرز بنوده
Thumbnail
فيديو يظهر إطلاق صاروخ بمنطقة تختبر فيها تركيا منظومة إس-400 (شاهد)

الأكثر قراءة

  1. هل يقوم التطعيم ضد الدرن بدور في تقليل وفيات كورونا؟ (فيديو)
  2. في روما.. دليل للخدمات المجانية للمشردين
  3. الفيضانات تجبر آلاف الإندونيسيين على النزوح من جاكرتا
  4. تركيا تسحب قواتها من مناورات حلف الناتو في النرويج
  5. شاهد: صحفية يمنية هاربة من الحرب تواجه الترحيل في السويد