كازاخستان
الأحد 29 ديسمبر 2019 15:19

فاجأ المنقذين.. انتشال رضيع حيا من بين حطام طائرة (فيديو)

في مصادفة قدرية لا تتكرر كثيرًا، نجا رضيع من حادث تحطم الطائرة الكازاخستانية التي سقطت الجمعة وأسفرت عن مصرع 15 شخصًا، إذ فوجئ رجال الإنقاذ بالعثور عليه حيا بين الأنقاض.

وأظهر مقطع فيديو منتشر، لحظة انتشال الرضيع الذي كان من بين ركاب الطائرة المنكوبة، وهي تابعة لخطوط "بيك إير"، وكانت تقل 95 راكبًا و5 من أفراد طاقمها.

وسُحب الرضيع بعد العثور عليه حيًا من تحت الركام، كما ظهر أحد رجال الإنقاذ يجري حاملًا الطفل بين ذراعيه وسط الثلوج والحطام، متجهًا نحو سيارة إسعاف.

سقطت الطائرة الجمعة الماضية، واستبعدت السلطات في كازاخستان فرضية العمل "الإرهابي" مرجحة سببًا فنيًا وراء سقوطها، وكانت الطائرة متجهة إلى العاصمة نور سلطان لكنها فقدت توازنها أثناء الإقلاع قبل أن تصطدم بمبنى وتتحطم.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع أجنبية
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