الولايات المتحدة
الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:32

فاجأها المخاض.. أمريكية تلد وهي واقفة في الشارع (فيديو)

لقطات من الفيديو أمام دار الولادة في فلوريدا
مواقع التواصل
قبل دقائق قليلة من وصولها إلى دار الولادة، فاجأ المخاض أمريكية حامل وبدأ الجنين في الخروج، ولم تستطع التحرك لخطوة واحدة فتسمرّت في مكانها لتضع طفلها وهي واقفة في الشارع.

وكانت سوزان أندرسون في طريقها إلى مركز للولادات الطبيعية في مدينة مارجيت بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما أحست بآلام الولادة حيث كان من المنتظر أن تضع طفلها في الماء.

وعلى الفور حملها زوجها داخل السيارة، وتحرك بها بأقصى سرعة مخالفًا قواعد المرور كي يصل في الموعد المناسب إلى دار الولادة، لكن على بعد 3 دقائق فقط من المكان وبمجرد نزولها من السيارة بدأ جنينها في الخروج ولم تستطع الانتظار.

وتمت الولادة على بعد خطوات من مقر مركز الولادة، وتحديدًا في موقف السيارات الخاص بالمركز، فحين تسمرت سوزان في مكانها، أسرع زوجها إلى الداخل مستنجدا، فهرعت الطبيبة المختصة لمساعدتها حتى خرج المولود من بين قدميها وهي واقفة في العراء.

في ذلك الوقت، لمح الواقعة شرطيان تصادف وجودهما في المكان بالإضافة إلى شخص ثالث، أذهله الموقف فقرر تصويره بالهاتف المحمول، لينتشر كالبرق على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا.

وقالت سوزان إنها كانت بحاجة لدقائق قليلة جدًا حتى تسلم أمرها للمختصين في دار الولادة، وقد كانوا في انتظارها لوضعها في مغطس ماء، كما حدث قبل عامين حين وضعت طفلها الأول، لكن المولود الجديد قرر أن يخرج وأمه واقفة على قدميها في الشارع.

وبالنسبة إلى الأمهات فإن المخاض في حوض استحمام فيه ماء دافئ يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والحد من الحاجة لاستخدام المخدر، لكن هناك متخصصين يقولون إنه لا يوجد دليل على فوائد الولادة تحت الماء، وإنه ليس معنى ذلك أن شيئا يحظى بشعبية أنه آمن.

وقدمت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، توصيات ضد الولادة تحت الماء بسبب المضاعفات المحتملة بالنسبة للأطفال، مثل الأمراض المعدية وصعوبة التنفس والغرق.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية

اقرأ أيضا

Thumbnail
نيويورك تايمز: ترمب يعلم منذ أشهر بمكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان
Thumbnail
تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة (فيديو)
Thumbnail
"بضاعتكم ردت إليكم".. يمنيون يردون على حصيلة هجمات الحوثي للسعودية
Thumbnail
مسؤول مصري: كل الكمامات الطبية في السوق "مضروبة" (فيديو)
Thumbnail
بعد 3 أعوام لولاية ابن سلمان.. هل هناك ملامح لدولة سعودية رابعة؟

الأكثر قراءة

  1. نيويورك تايمز: ترمب يعلم منذ أشهر بمكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان
  2. تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة (فيديو)
  3. "بضاعتكم ردت إليكم".. يمنيون يردون على حصيلة هجمات الحوثي للسعودية
  4. فاجأها المخاض.. أمريكية تلد وهي واقفة في الشارع (فيديو)
  5. مسؤول مصري: كل الكمامات الطبية في السوق "مضروبة" (فيديو)