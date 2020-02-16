"غيّرها".. إعلان يربط بين السيارات والنساء يفجر غضب الأردنيين
وانتقد رواد منصات التواصل، طريقة الإعلان "المسيئة" في الربط والتشبيه بين المرأة وأي سلعة حتى ولو كانت أغلى سلعة في العالم، وطالبوا الشركة بوقف الإعلان على الفور.
ووصف المنتقدون صياغة الإعلان بـ "المقزز"، وقالوا إن طريقته تحمل إساءة كبيرة للنساء.
وكانت لوحات الإعلانية انتشرت في شوارع عمّان، كتب عليها (عينك ع غيرها، مصروفها كبير، حاسس في أحلى منها؟، صرلها فترة مغلبتك.. غيّرها) وجاء ذلك بالتزامن مع عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير/شباط من كل عام.
حملة اعلانية لتغيير مركبة تثير ردود فعل على التواصل الاجتماعي— Nabil Al Sharif, Dr. (@NabilAlSharif) February 12, 2020
اما آن الأوان لهذا الاستخفاف بالمرأة أن يتوقف سواء كان بالتصريح .. أم بالتلميح ؟!
https://t.co/SRl4hMfeGx pic.twitter.com/ZEpmy7jg2c
شو عقل الحدا اللي صمم هيك حملة مسيئة؟! #الاردن pic.twitter.com/M8IzE5gIRK— Rawan Da'as (@RawanDaas) February 12, 2020
ياااااع شو هاد؟؟؟ مين الي مفكر حاله كرييتيڤ وعمل هالقرف؟ https://t.co/fcJaGyi1CY— ghada al sheikh غادة الشيخ (@GhadaSheikh) February 12, 2020
مش كل الناس رح تفهم انها دعاية لشركة سيارات 😂 #غيرها pic.twitter.com/eninBkLtW1— Hamzeh Malhas (@hamzehmalhas1) February 12, 2020
تزينت شوارع العاصمة اليوم بأكبر حملة تنمر ضد المرأة، لو شو ما كان ولو لمين ما كانت الحملة الإعلانية كمية الإحتقار للمرأة كبيرة جداً، التيزر هيك كان أما الريفيلر بتوقع راح يكون خلص طلقها؟ ارتباط الحملة بالفلانتاين وربط المرأة بكلمة #غيرها مقزز pic.twitter.com/EUyQcSCI5P— Abdullah (@AAbuqadoura) February 12, 2020
التيزر(عينك ع غيرها،مصروفها كبير،حاسس في احلى منها؟)— R E N A D 😈 (@RenadTrawneh12) February 12, 2020
عدا عن موعد الحمله يلي تزامن مع الفلانتاين ولاحظي الباك جراوند للدعايه شو!
ولا ايشي بيوحي انها الدعايه لسياره،لو شدو حالهم شوي بيكتبو الريفيلر طلقها وغيرها !
سمعت انه هاد اعلان بالاردن— Mohammed J. Rahhal (@rahhal_mohammad) February 12, 2020
وانه قصدهم فيه عن السيارة
بس في بنات فهمو انه بقصف جبهة الانثى
يلا اطاوشو على تويتر جبت موضوع يعمل حرب 🚶🏽♂️#غيرها pic.twitter.com/Vj6Ep8y22z