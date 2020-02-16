الأردن
الأحد 16 فبراير 2020 20:05

"غيّرها".. إعلان يربط بين السيارات والنساء يفجر غضب الأردنيين

إعلان غريب يثير جدلًا في عمّان
مواقع التواصل
هاجم ناشطون أردنيون، حملة إعلانية لإحدى شركات السيارات انتشر في شوارع العاصمة الأردنية عمّان، حيث اعتبروه "مهينًا للمرأة"، لاسيما تزامنه مع عيد الحب العالمي.






















وانتقد رواد منصات التواصل، طريقة الإعلان "المسيئة" في الربط والتشبيه بين المرأة وأي سلعة حتى ولو كانت أغلى سلعة في العالم، وطالبوا الشركة بوقف الإعلان على الفور.

ووصف المنتقدون صياغة الإعلان بـ "المقزز"، وقالوا إن طريقته تحمل إساءة كبيرة للنساء.

وكانت لوحات الإعلانية انتشرت في شوارع عمّان، كتب عليها (عينك ع غيرها، مصروفها كبير، حاسس في أحلى منها؟، صرلها فترة مغلبتك.. غيّرها) وجاء ذلك بالتزامن مع عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير/شباط من كل عام.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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عمّان
الأردن
العاصمة الأردنية
المرأة
عيد الحب
النساء

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