"غوغل" يحتفل باليوم الوطني لدولة قطر

يحتفل محرك البحث الأشهر "غوغل" باليوم الوطني لدولة قطر؛ حيث قام بوضع علم قطر فوق كلمة "غوغل" على واجهة البحث الرئيسية>

وتحتفل قطر في يوم الثامن عشر من ديسمبر /كانون أول من كل عام بذكرى اليوم الوطني؛ وذلك إحياءً لذكرى مؤسس الدولة الحديثة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، والذي تسلم مقاليد الحكم في البلاد يوم 18 ديسمبر عام 1878.

ويحمل علم قطر اللونين الأبيض، والعنابي (لون الشعاب المرجانية في محيط سواحل قطر).

محرك البحث العالمي "غوغل"، يضع باستمرار صور تعبيرية عن مختلف المناسبات العالمية الهامة سواء عن مناسبات الدول أو الشخصيات التاريخية، وتم ربط واجهة الاحتفال باليوم الوطني بعد الضغط عليها بالعديد من الروابط الخاصة بالمعلومات ومقاطع الفيديو والمقالات حول اليوم الوطني لدولة قطر,

العاصمة القطرية الدوحة

وتحتفل دولة قطر بذكرى اليوم الوطني، هذا العام تحت شعار "فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا"، و"قطر ستبقى حرّة "، وبدأت فعاليات الاحتفال قبل أيام وتستكمل اليوم ويشهد بعضها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد.

ويكتسب الاحتفال باليوم الوطني هذا العام أهمية خاصة في قطر، كونه يأتي وسط تحديات كبرى واجهتها الدوحة بقوة منذ بدء حصار فرضته عليها دول عربية شقيقة في يونيو/ حزيران العام الماضي، لكنها استطاعت إدارة الأزمة.