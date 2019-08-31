السبت 31 أغسطس 2019 21:55
غوغل: مواقع خبيثة اخترقت هواتف آيفون على مدار سنتين
قال باحثون في مجال الأمن المعلوماتي من شركة (بروجكت زيرو/Project Zero) التابعة لشركة غوغل إنهم كشفوا عددا من المواقع الإلكترونية الخبيثة استخدمت في نشر برامج ضارة على أجهزة آيفون.
التفاصيل
- يحدث الاختراق إذا زار شخص يملك هاتف آيفون أحد هذه المواقع، عندئذ تكون رسائل المخترقين وصورهم وبياناتهم قد تعرضت للخطر.
- مجرد زيارة الموقع الخبيث هو كاف لمهاجمة هاتفك وتثبيت خاصية المراقبة والتتبع، حسب إيان بيير من فريق (بروجيكت زيرو).
- لم يتم الكشف عمن يقف وراء هذا الهجوم الذي يمكن أن يعرض بيانات ملايين الأجهزة للخطر بمجرد زيارة واحدة لموقع خبيث.
- يعطى هذا الاختراق للمهاجمين السيطرة الكاملة على هاتف آيفون الضحية، ما يسمح لهم بتثبيت التطبيقات الضارة، والحصول على بيانات الموقع الحقيقي وسرقة الصور والرسائل، حتى لو تم تشفيرها.
- قام الفريق بإبلاغ شركة آبل بشأن النتائج التي توصل إليها في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تصحيح الثغرة الأمنية في التحديث نفسه الذي تم من خلاله إصلاح خلل التنصت على (فيستايم FaceTime).
- الهجمات الإلكترونية على آيفون أمر نادر، حيث يعتبر من بين الأجهزة الآمنة.
- من الصعب تنفيذ الهجمات على أجهزة آيفون، وعادة ما تقتصر على عمليات التجسس بين الدول.
- عرضت شركة آبل مكافآت تصل إلى مليون دولار للباحثين في مجال الأمن المعلوماتي الذين يستطيعون الكشف عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية في أجهزتها.
- امتدت نقاط الضعف في نظام التشغيل (iOS 10) إلى الإصدار الحالي (iOS 12)، مما يعني أن المتسللين استهدفوا مستخدمي iPhone على مدار عامين على الأقل.
- قال باحثو غوغل إن مستوى الوصول العميق للبرامج الضارة مكنها من الوصول إلى محتوى الرسائل قبل تشفيرها.
- البرامج الضارة يمكنها الوصول إلى لوحة المفاتيح وبالتالي الوصول إلى كلمات المرور السرية، وقاعدة البيانات التي تستخدمها تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب، تيليغرام.
- أشار التقرير إلى أن البرامج الضارة يتم مسحها إذا قام الأشخاص بإعادة تشغيل أجهزة آيفون الخاصة بهم، ولكنها ستعود إذا زاروا أحد المواقع التي تم اختراقها مرة أخرى.
- حتى إذا تم مسح البرامج الضارة، فيشكل حصول المخترقين على كلمات المرور وبيانات رسائلهم الخاصة خطرا على المستخدمين.
- لا يسمح نظام التشغيل iOS بمسح البرامج الضارة، ومن المحتمل أن يكون هذا قد ساهم في إخفاء الاختراق لفترة طويل. حسب خبير في مجال الأمن المعلوماتي.
- يعتقد الخبراء أن طبيعة نظام iOS التي تهدف إلى الحفاظ على أمان الأجهزة، ربما عملت ضد الضحايا في هذه الحالة عن طريق منع اكتشاف الهجوم.
المصدر
سي نت
كلمات مفتاحية