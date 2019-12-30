مصر
الاثنين 30 ديسمبر 2019 20:28

غوغل توضح حقيقة إطلاق خدمة الخرائط بصوت ممثلة مصرية [فيديو]

الممثلة المصرية بدرية طلبة
مواقع التواصل
تسببت تصريحات للممثلة المصرية بدرية طلبة في حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت في أحد البرامج الحوارية، الأحد، إنها بصدد تسجيل صوتها على تطبيق الخرائط (GPS).

وقالت طلبة، إن أحد معجبيها قام اقترح الفكرة على فرع شركة غوغل في مصر وسيتم تنفيذها قريبا.


ولاقى التصريح احتفاءا واسعا على مواقع التواصل وسخرية من إمكانية تطبيقه، في الوقت الذي نفت فيه صفحة غوغل بالعربية على تويتر الخبر مؤكدة استمرار الخدمة الصوتية بنفس الصوت.


 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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تطبيقات
بدرية طلبة
خرائط

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