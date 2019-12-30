غوغل توضح حقيقة إطلاق خدمة الخرائط بصوت ممثلة مصرية [فيديو]

تسببت تصريحات للممثلة المصرية بدرية طلبة في حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت في أحد البرامج الحوارية، الأحد، إنها بصدد تسجيل صوتها على تطبيق الخرائط (GPS).



وقالت طلبة، إن أحد معجبيها قام اقترح الفكرة على فرع شركة غوغل في مصر وسيتم تنفيذها قريبا.



ولاقى التصريح احتفاءا واسعا على مواقع التواصل وسخرية من إمكانية تطبيقه، في الوقت الذي نفت فيه صفحة غوغل بالعربية على تويتر الخبر مؤكدة استمرار الخدمة الصوتية بنفس الصوت.

تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة"،نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت — GoogleArabia (@GoogleArabia) December 30, 2019

يا ريت و الله اهي تسليني شوية مع اني حافظة شوارع اسكندرية

او تشجعني اسوق في القاهرة💪

صحبة بدرية طلبة رزق😁 https://t.co/710K5G9BRd — Lamia (@Lamia_1971) December 30, 2019

موضوع بدرية طلبة طلع فاكس، للمرة المليون منصات الإعلام بتلعتنا حد يشتغلهم وبكل سهولة — ™ (@ZezotheOriginal) December 30, 2019



