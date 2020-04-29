تكنولوجيا واتصالات
الأربعاء 29 أبريل 2020 20:16

غوغل تعلن إتاحة منصتها لاجتماعات الفيديو للجميع مجانا

قالت شركة غوغل الأمريكية إن منصتها الخاصة باجتماعات الفيديو "غوغل مييت"، ستصبح متاحة لجميع المستخدمين بشكل مجاني خلال أيام.

وذكرت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ الشركة في توسيع نطاق منصتها الخاصة بالاجتماعات لتوفير تجربة موثوقة وآمنة بشكل مجاني بعدما كانت خدمة مدفوعة.

ودعت الشركة كل من يريد الاشتراك في الخدمة التسجيل لمعرفة الموعد الذي يمكنه فيه البدء في استخدامها.

وتزايد الاقبال على التطبيقات التي تقدم خدمة الاجتماعات الافتراضية عبر الانترنت بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقبل أسبوع تقريبا، قال موقع فيسبوك إنه أطلق خدمة محادثات فيديو جديدة عبر "غرف" افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصا على الأكثر ولمدة مفتوحة.

وقال تطبيق "زووم" للمحادثات الجماعية بالفيديو إن أكثر من 300 مليون أصبحوا يستخدمونه بشكل يومي حاليا، بعدما قفز عددهم بواقع 100 مليون خلال 22 يوما، ومقارنة بنحو عشرة ملايين مستخدم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لكن دولا ومؤسسات عدة حظرت استخدام التطبيق بسبب مخاوف أمنية وانتقادات من خبراء في الأمن الإلكتروني ومستخدمين بسبب ثغرات تتعلق بالتشفير.

وقال زووم إنه بصدد تحديث خصائص التشفير للتغلب على تلك المخاوف والانتقادات.

المصدر
الجزيرة

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