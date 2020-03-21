"غوغل" تطلق موقعا خاصا بفيروس كورونا
إطلاق الموقع الجديد جاء بعد أسبوع من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المساعدة من الشركة في مكافحة الفيروس القاتل.
وحسبما أوردته وكالة أنباء "بلومبرغ"، قالت غوغل إنها عملت "مع الهيئات والسلطات ذات الصلة" من أجل إطلاق موقعها في وقت متأخر أمس الجمعة.
ويقدم الموقع الجديد معلومات بشأن الفيروس وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به.
ويوجد في أعلى صفحة الموقع إطار صغير بعنوان "معلومات" يصف أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى نصائح بشأن الوقاية والعلاج، من منظمة الصحة العالمية.
كما يشمل الموقع الجديد عناوين مواقع أخرى ذات صلة في أنحاء الولايات المتحدة، ومصادر أخرى.
وقالت غوغل في بيان إن الموقع الذي "أطلق اليوم في الولايات المتحدة... سيكون متاحا بلغات أخرى وفي دول أخرى خلال الأيام المقبلة، وسنقوم بتحديث الموقع عندما يتاح المزيد من المصادر."