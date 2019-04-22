الاثنين 22 أبريل 2019 11:59
غوغل تحظر قناة نشرت أخبارا عن انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى
حظر محرك البحث العملاق غوغل حسابات لقناة إيرانية ناطقة بالإسبانية لنشرها أخبارا وتقارير عن استخدام إسرائيل الأسرى الفلسطينيين كفئران تجارب لأدوية جديدة.
التفاصيل:
- موقع تليفزيون هيسبان الإيراني "HispanTV" الناطق باللغة الإسبانية قال (السبت) إنه تم حظر قناته على يوتيوب وكذلك قناة تليفزيون برس تي في منددا أنه عمل ضد حرية التعبير.
- بحسب صحيفة جيروزيلم بوست، كتب تليفزيون هيسبان الخبر تحت عنوان " رقابة يوتيوب لهيسبان، ثمن كونك صوت المضطهدين".
- "تم تعطيل حسابك ولا يمكن استعادته لأنه تم استخدامه بطريقة تنتهك سياسيات غوغل"، تظهر هذه الرسالة عند محاولة فتح صفحات هيسبان وبرس تي في على يوتيوب.
- بحسب قناة "TV Press" فإن حسابها على "يوتيوب" لا يزال موجودا، لكن لا يتسنى للمسؤولين إضافة أي محتوى جديد.
- القناة أشارت إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حسابها على "يوتيوب" للحظر، مضيفة أن "غوغل" ترفض تقديم أي تفسير لذلك.
تليفزيون هيسبان:
- أطلق تليفزيون هيسبان الذي تديره هيئة إذاعة الجمهورية الإيرانية في عام 2011، وفي عام 2014 أعلنت إيران عن خطة لتوسيع نفوذها الإعلامي في أمريكا اللاتينية.
- جرى إغلاق حساب قناة هيسبان في سبتمبر 2013، ثم تم فتح قناة جديدة، ولكن تم إغلاقها بعد شهرين تقريبا، وجرى فتح قناة أخرى، لكنها تعرضت للمصير نفسه بعد 5 أشهر.
- وكالة فارس الإيرانية: أثارت العلاقات الإيرانية القوية والمتنامية بسرعة مع أمريكا اللاتينية دهشة في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين منذ أن أقامت طهران والدول اللاتينية تحالفًا ضد القوى الإمبريالية والاستعمارية.
التجارب على الأسرى
- تقارير إعلامية كشفت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجري تجارب الأدوية الجديدة على الأسرى الفلسطينيين.
- التقارير قالت إن وزارة الصحة الإسرائيلية اعتادت إصدار تصاريح لشركات الأدوية الكبرى لإجراء تجاربها على الأسرى الفلسطينيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام اسرائيلية
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