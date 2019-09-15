"غوغل إيرث" يكشف غموض اختفاء رجل منذ عام 1997

غوغل إيرث يقود إلى رفات رجل مفقود منذ 22 عامًا ITV

ساعدت خدمة الخرائط الرقمية "غوغل إيرث" في كشف غموض اختفاء شخص أمريكي بعد مرور حوالي 22 عامًا على اختفائه.

التفاصيل كان "ويليام إيرل مولدت" قد اختفى وهو في طريق عودته من ملهى ليلي بمدينة لانتانا في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1997.

لم يتم العثور على أي أثر للرجل منذ ذلك التاريخ.

الشرطة أجرت تحقيقات مكثفة لكشف مصير الرجل، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى شيء، ليتم وقف التحقيقات.

في يوم 28 أغسطس/آب الماضي، عندما كان أحد مساحي العقارات ينظر في صورة لتطبيق "غوغل إيرث"، لاحظ وجود سيارة مطمورة داخل بركة في قطعة أرض يتم تجهيزها للبناء في منطقة ويلنغتون بولاية فلوريدا.

موقع "شارلي بروجيكت" الأمريكي المهتم بقضايا المفقودين الذين لم يتم اكتشاف مصيرهم، أشار إلى أن المثير للدهشة، أن السيارة كانت ظاهرة بوضوح في صور الأقمار الصناعية التي تستخدمها خدمة غوغل إيرث، والتي تم التقاطها منذ 2007 للمنطقة، لكن لم يلتفت إليها أحد قبل 2019.

بعد إبلاغ شرطة المنطقة، عن اكتشاف سيارة مطمورة في هذه المنطقة، تبين وجود بقايا جثة داخلها، ليسفر فحص الطبيب الشرعي للجثة عن تحديد هوية صاحبها وهو "ويليام إيرل مولدت" المختفي منذ عام 1997.