غوتيريش يحذر من تزايد خطاب الكراهية والعنصرية ضد الإسلام

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجزيرة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من "تزايد الخطاب الذي يحض على الكراهية والعنصرية ضد الإسلام".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام في احتفال أقيم بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك بمناسبة الذكري السبعين للاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الإبادة الجماعية. وأعرب غوتيريش عن "القلق العميق إزاء محنة مسلمي الروهينغيا في ميانمار، الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق بصورة ممنهجة". أبرز تصريحات غوتيريش اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الأمم المتحدة في 9 من ديسمبر/ كانون الأول 1948.

الاتفاقية تجسد إرادة جماعية لحماية الناس من الوحشية ومنع تكرار الفظائع التي شهدها العالم. خلال الحرب العالمية الثانية.

الجماعات المتطرفة العنيفة كتنظيم داعش في العراق استهدفوا بوحشية الشعب الأيزيدي بالقتل والاسترقاق الجنسي والاتجار في البشر.

اليوم جميع أشكال كراهية الأجانب وكراهية النساء، ومعاداة السامية، وكراهية الإسلام، وجميع أشكال كراهية الأجانب في ازدياد.

أشعر بقلق بالغ إزاء محنة مسلمي الروهينغيا في ميانمار، الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق بصورة منتظمة، وضحايا ما أطلق عليه التطهير العرقي.

يتعين علينا جميعا، فرادى وجماعيا، أن نرفض كل محاولة لاستهداف الناس بسبب جنسيتهم أوعرقهم أو دينهم، أو أي شكل آخر من أشكال الهوية.

149 دولة صدقت أو انضمت إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، وأحث الدول الخمسة والأربعين المتبقية على النظر في أن تصبح طرفا كأولوية عاجلة.

منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها هو واجب ومسؤولية والتزام من المجتمع الدولي بأسره. أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في ميانمار عن مقتل آلاف الروهينغيا محنة الروهينيغيا منذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم "أراكان"، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

تعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم".