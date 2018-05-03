الأمم المتحدة
الخميس 3 مايو 2018 09:50

غوتيريش يحذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني دون بديل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الجزيرة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الخميس) من إلغاء الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي ما لم يكن هناك بديل جيد ليحل محله.

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق مما أثار توترا دبلوماسيا مع إيران وأيضا مع حلفاء واشنطن الحريصين على الحفاظ على الاتفاق.

وقال غوتيريش، في مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا توصلنا لاتفاق أفضل في يوم ما ليحل محله فلا بأس، لكن يجب ألا نلغيه إذا لم يكن لدينا بديل جيد".

وأضاف: "أعتقد أن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني) كانت انتصارا دبلوماسيا مهمّا، وأظن أنه سيكون من الضروري الحفاظ عليها لكنني أعتقد أيضا أن هناك حالات سيتعين فيها إجراء حوار بناء لأني أرى أن المنطقة في وضع خطر جدا".

وتابع قائلا: "أتفهم مخاوف بعض الدول فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في دول أخرى بالمنطقة. لذا أعتقد أن علينا فصل الأمور عن بعضه".

المصدر
رويترز
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الأمم المتحدة
الاتفاق النووي الإيراني
أنطونيو غوتيريش
ترمب

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