الصراع في ليبيا
الثلاثاء 9 يونيو 2020 20:42

غوايدو: طائرة حفتر هبطت في فنزويلا قبل يومين

اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال زيارته لموسكو-أرشيفية
رويترز
قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إن طائرة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هبطت في فنزويلا يوم الأحد، دون أن يقدم دليلا على وصول حفتر أو أي تفاصيل.

وفي لقاء برلماني عبر الإنترنت لمنظمة الدول الأمريكية قال غوايدو إن فنزويلا لا علاقة لها بخلاف خارج منطقتها، واتهم نظام مادورو بعقد ما وصفها بصفقات الذهب الممزوج بالدماء.

وحذر غوايدو من أن "الصفقات الداعمة للإرهاب العالمي" تضر بكل دول المنطقة في القارة اللاتينية.

وكان موقع السفارة الفنزويلية بالولايات المتحدة، التي تديرها المعارضة، نشر بيانا أكد فيه وصول حفتر على متن طائرة إلى فنزويلا.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأسبوع الماضي، معلومات حول تحقيقات أمريكية بشأن محاولات ٍلإقامة صفقات للنفط بين حفتر وفنزويلا عبر شركة شحن مقرها في دبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين إن التطورات في ليبيا قد تشير إلى خروج حفتر من المعادلة.

وزار حفتر مؤخرا مصر، والتقى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وعقدا مؤتمرا صحفيا رفقة رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

وتكبدت مليشيات حفتر خسائر باهظة مؤخرا في ظل تقدم قوات حكومة الوفاق الليبية وسيطرتها على مدينتي بني الوليد وترهونة وتقدمها صوب مدينة سرت.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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