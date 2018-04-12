القدس
الخميس 12 أبريل 2018 15:34

غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس في 16 مايو المقبل

رئيس غواتيمالا, جيمي موراليس
غيتي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غواتيمالا ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في 16 مايو/أيار المقبل أي بعد يومين من الموعد المعلن لنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن البلدية الإسرائيلية في القدس أعلنت هذه الخطوة بعد اجتماع رئيس البلدية نير بركات (الأربعاء) مع سفيرة غواتيمالا في إسرائيل سارا كاستانيدا ومديرة عام وزارة الخارجية في غواتيمالا ماريا رميرز.

وأضافت البلدية أن الطرفين بحثا في اللقاء تفاصيل عملية النقل، دون مزيد من التفاصيل.

وقال بركات: "أهنىء رئيس غواتيمالا جيمي موراليس وحكومة غواتيمالا على القرار الجريء بنقل السفارة إلى القدس، وأدعو الدول الأخرى لأن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا ونقل سفاراتها إلى القدس".

وكان جيمي موراليس، رئيس غواتيمالا، قد أعلن الشهر الماضي قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس.

والشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، قرارها تحويل قسمها القنصلي في القدس إلى سفارة، وافتتاحها رسميا يوم الرابع عشر من الشهر المقبل.

واعتبر الفلسطينيون أن القرار الأمريكي استفزازي من ناحيتين، فهو يخالف القانون الدولي الذي يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة، ومن ناحية ثانية فإن الافتتاح يتزامن مع الذكرى السنوية الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
القدس المحتلة
قرار ترمب بشأن القدس
غواتيمالا
نقل السفارة
فلسطين

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لاجئ سوري يعيش في مطار منذ أكثر من شهر
Thumbnail
السلطات المصرية تحيل هشام جنينة إلى محاكمة عسكرية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم