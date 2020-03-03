"غناء وفق الضوابط الشرعية".. منتقبة تثير الجدل بفيديو في السعودية
وأشار عدد من المغردين إلى أن الفتاة المنقبة كانت تغني في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، لكن لم يتمكن أحد من تحديد هويتها لأنها كانت تغطي وجهها بالنقاب.
وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر هاشتاج "الغناء وفق الضوابط الشرعية" على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لتصرف الفتاة الذي اعتبروه لا يليق بالمجتمع السعودي ولا بالفتاة المُنتقبة التي تهدف عبر ارتداء النقاب إلى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار.
فندق نوفوتيل التحلية جدة..— الجوكر (الغامدي) (@sara999997777) March 2, 2020
*الغناء 🎤 وفق الضوابط الشرعية.. ⁉
فسااااااد بن سلمان و عصابته أدوات الصهاينة لنشر فساد المجتمع ونزع الدين منهم
( مرتزقة ) pic.twitter.com/27egfF8boV
فندق نوفوتيل التحلية جدة..— Maya Alameer| 𝒫𝒶𝓈𝓈𝑒𝒹𝓈𝑜𝓊𝓁 (@Maya222Scream) February 29, 2020
الغناء 🎤 وفق الضوابط الشرعية 🙂🤷🏻♀️⁉️ pic.twitter.com/RUBB7fkKYp
*الغناء 🎤 وفق الضوابط الشرعية.. ⁉* pic.twitter.com/H5Jq37nUnB— Oldman (@Oldman25016650) March 1, 2020
#نعم_للدمج— 🐣🐥 (@yy11234567890) March 2, 2020
فندق نوفوتيل جيزان
*الغناء 🎤 وفق الضوابط الشرعية.. ⁉️* pic.twitter.com/5QfrRm3Auk
#اوسخ_من_كذا_مافيه_ فندق نوفوتيل التحلية جدة..— 🌹مها أحمد 🌹 (@5ULsGvfSQ22g46T) February 29, 2020
*الغناء 🎤 وفق الضوابط الشرعية.. ⁉️*هل أصبحنا سخريه للعالم ؟؟ نحن صرنا نسخر من أنفسنا ، اللهم أعد بلادنا إليك عوداً حميداً pic.twitter.com/55svjJGuSr