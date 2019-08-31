السبت 31 أغسطس 2019 18:42
غلق وتسريح بالجملة في الصحف والفضائيات المصرية
تشهد الصحف والفضائيات المصرية أجواء عاصفة تمثلت في إغلاق بعضها وتسريح عشرات الصحفيين والمذيعين، آخرها غلق فضائية "دي إم سي نيوز" التي كان يجري الإعداد لها قبل سنوات.
"تأميم"
- قال عضوان في مجلس نقابة الصحفيين المصريين لـ "الجزيرة مباشر"، إن ما يحدث هو توفير للنفقات بعدما تم "تأميم الصحافة والإعلام بقوانين أو بشرائها"، وأصبحت الأخبار "تملي على الجميع من ضباط المخابرات".
- بعد 3 أعوام من الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية ضخمة (دي إم سي نيوز) والتعاقد مع المحررين والمذيعين في أغسطس/ آب 2016، انتهي المشروع بتسريح قرابة 150 من العاملين.
- القناة التي كانت مملوكة لشركة "إعلام المصريين"، قررت التوقف عن دفع رواتب العاملين بسبب النفقات الباهظة.
- كتب المذيع بالقناة محمد عبد الرحمن على حسابه على موقع تويتر مؤكدا أن "المشروع لن يري النور" وهو يبحث الآن عن عمل، وسخر منه رواد الموقع بعدما قال إنه يرفض العمل في قناة "الجزيرة".
انتهت اليوم علاقتي بمشروع قناة دي إم سي نيوز الذي لم ير النور.— محمد عبدالرحمن (@M_ARahman) August 26, 2019
وبادور على شغل داخل مصر أو خارجها.
مذيع ومقدم برامج عنده مبادئ، ويبحث عن عمل في محطة عندها مبادئ؛ يعني الجزيرة متنفعش!
للاتصال pharaoh.m7@gmail.com
إغلاق قنوات أخرى
- سبق أن أغلقت شركة "إعلام المصريين" قناة "أون لايف" في يوليو/تموز 2018.
- تم إغلاق قناة DMC سبورت ونقل ترددها لقناة نادي الزمالك وانتقال محرريها إلى "قناة بيراميدز" والتي تغير اسمها لاحقا إلى "تايم سبورت".
👈المستشار مرتضي منصور— عشــ الملكي ــاق 🇦🇹 🏹 (@oshaqelmalaky4) August 26, 2019
اليوم الاثنين داخل مدينة الانتاج الاعلامي لاستلام استوديوهات قناة الزمالك. 👌🔥🔥
.
حيث ان القناة ستظهر للنور في الاسبوع الاول من سبتمبر ٢٠١٩م
والاستوديوهات هي التابعه لمجموعة Dmc وعلي نفس الترددات.👌👌 pic.twitter.com/UfsVopB3WI
خلفيات:
- في مؤتمر الشباب السابع في يوليو/تموز الماضي الماضي، قال السيسي إن الإعلام يكلف الدولة سنويا نحو 6 مليارات جنيه.
- ارتفع عدد القنوات التي يتم بثها في مصر عقب ثورة يناير 2011 من بضع قنوات إلى ما يزيد على 124 قناة فضائية 23 منها مملوكة للدولة، و101 فضائية خاصة، تراجعت لقرابة 65 حاليا.
- تملك شركة "دي ميديا" شبكة "دي إم سي"، وراديو "9090"، وموقع "مبتدأ"، فيما تملك شركة "إعلام المصريين" قنوات "أون"، و"الحياة" وموقعي "دوت مصر"، و"اليوم السابع"، وجريدة "صوت الأمة" و"الدستور".
- كشف تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" حول ملكية وسائل الإعلام في مصر، أن معظم المنابر الإعلامية باتت "خاضعة مباشرة لسلطة الدولة أو أجهزة المخابرات أو في ملكية أثرياء مقربين من الحكومة".
- صدر قرار من شركة "إعلام المصريين" بتولي محمد الباز، رئاسة مجلسي إدارة صحيفة الوطن، وموقع مبتدأ الإلكتروني، بجانب رئاسته لـ "الدستور".
- تم فصل 65 صحفيا من صحيفة "الدستور" و70 صحفيا من موقع "البوابة نيوز"، و50 صحفيا من جريدة "العالم اليوم"، والاستغناء عن آخرين بمواقع صحفية مثل اليوم السابع والشروق والوفد وغيرها.
- صحيفة "التحرير" التي ظهرت عقب ثورة يناير 2011، قررت إغلاق أبوابها بسبب حجبها في مصر، كما أعلن موقع "إعلام دوت أورج" غلقه لأسباب مالية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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