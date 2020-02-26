الدوري المصري
الأربعاء 26 فبراير 2020 19:45

غلاف "الأهرام الرياضي" يثير الجدل بين مشجعي الأهلي والزمالك

غاب الزمالك عن حضور المباراة مع الأهلي ليعتبر الأخير فائزا بنتيجة 3-0
مواقع التواصل
أثار غلاف مجلة "الأهرام الرياضي" المصرية، في عددها الصادر، الأربعاء، جدلا بين مشجعي ناديي الأهلي والزمالك، بعد نشرها صورة من المباراة الأخيرة التي انسحب منها الفريق الأبيض.

وانسحب الزمالك المصري من مباراته أمام الأهلي في الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري المصري، الإثنين الماضي، ليعتبر الأهلي فائزا بنتيجة 2-0.

وجاء غلاف المجلة الرسمية بصورة من المباراة أثناء وقوف لاعبي الأهلي مصطفين بجوار بعضهم البعض في جانب من الصورة، مع كلمة (الرجال)، في حين جاء الجانب الآخر (جانب فريق الزمالك) من الصورة فارغًا سوى من شعار الزمالك مع حرفين فقط وهما (الـ....).

وعبر بعض نشطاء مواقع التواصل عن دهشتهم من إثارة الصحيفة للجدل، بسبب ما رأوه من وجهة نظرهم فتحًا لباب فتنة بين جمهوري قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

من جانبه، صرح محمد شبانة، رئيس تحرير المجلة، بأن الغلاف في أي مجلة مجرد فكرة، وترك الكلمة الأخرى فارغة من أجل أن يضع كل قارئ في هذه النقاط ما يراه مناسبًا من وجهة نظره.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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الأهلي
الزمالك
الدوري المصري

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