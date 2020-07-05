غضب واسع بعد اعتداء الشرطة السودانية على سائق "توك توك" (فيديو)
ويُظهر المقطع اعتداء عدد من قوات الشرطة بالعصي على سائق "توك توك"، ثم حمله وإلقاءه في مؤخرة عربة الشرطة بحجة تنظيم عملية تعبئة الوقود.
وأثار مقطع الفيديو استياء رواد شبكات التواصل في السودان، واعتبروا أن ما حدث إهانة لكرامة المواطن السوداني، وعودة للانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في عهد النظام السابق، مطالبين بإعادة هيكلة الشرطة ومحاسبة من اعتدوا على هذا السائق.
@SMOI_2020— سليمان عبد الباقي (@Suleiman2253) July 4, 2020
اليوم في سنار تم ضرب مواطن بصورة مؤسفة من مجموعة إفراد بقيادة ضابط ، يجب أن تتغير طرق ووسائل الشرطة في التعامل مع المواطنين ، ان عهد التنكيل بالمواطن وخرق القانون والاعتداء علي حقوقه القانونية يجب ان ينتهي ، بانتظار خطواتكم الإنصاف المعتدي عليه .
نفس القوة الموجودة في سنار او سنجة— © AbdulRahman Al-Nazeer (@3bdudes) July 4, 2020
انتهكت حقوق مواطن سنار في فترة حظر التجوال في ديسمبر 2018. https://t.co/H9ap2Noemr
مازلت الشرطة السودانية تمارس نفس نهج النظام السابق https://t.co/7WAdk7oNfH— Maha Almofti (@AlmoftiMaha) July 4, 2020
بغض النظر عن الخطأ اللي ارتكبه ياخوانا وييين كرامة الإنسان السوداني 💔💔💔💔— إعتصام_نيرتتي (@ehsanYousif08) July 4, 2020
رضينا الذلة من زماااان نحن 💔💔💔
لازم يكون في حد للقوات اللانظامية دي.. ديل فرقهم شنو من البلطجية حسه!
اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر 😭😭😭💔💔💔 https://t.co/wpbWJp2hxr
يجب إتخاذ إجراءات صارمة على هؤلا من افراد الشرطة بسنار و راجين توضح منكم @SMOI_2020 https://t.co/SGMchoYgB8— NOORY_كلنا نيرتتي (@alnorhamdan) July 4, 2020
نفس تعامل ناس الجهاز ايام المظاهرات https://t.co/PabBF0L6Iz— Heartbreakkid (@TheLastMartyrr) July 4, 2020
اعتداء شرطه سنار على مواطن بالضرب المبرح في احدى الطرمبات حتى ذهب به الى الحوادث.— تجمع شباب سنار (@SHBABSENNAR) July 4, 2020
ندين هذا السلوك الذي لا يشبه ثورتنا ،وهذا يدل على ان الشرطه لا زالت تتبع نهج سلوك النظام البائد ،مع العلم ان المواطن لم يغلط بشئ واذا افترضنا ذلك يجب مباشرة اجراءات قانونيه واعتقاله بما يحفظ كرامته. pic.twitter.com/3INi6JChAi
ونشر بعض الناشطين -لاحقًا- مقطع فيديو لسائق التوك توك، ويدعى "محمد علي "، يروي فيه ما حدث معه في محطة الوقود، وقال إن قوات الشرطة اعتدت عليه بعد أن طلبت من الجميع الخروج من محطة البنزين، رغم وجودهم وانتظارهم منذ الساعات الأولى من الصباح لتعبئة الوقود.
وأضاف علي، أن الشرطة قد وصفته بالأجنبي وأصرت على ذلك، رغم تأكيده لها بأنه سوداني الجنسية مبديًا استغرابه من هذه اللهجة في الحديث، والتي وصفها بالعنصرية، والتي لم يتوقعها بعد التغيير الذي حدث في البلاد، على حد قوله.