السودان
الأحد 5 يوليو 2020 20:36

غضب واسع بعد اعتداء الشرطة السودانية على سائق "توك توك" (فيديو)

أثار مقطع فيديو لاعتداء قوات من الشرطة السودانية على سائق "توك توك" في إحدى محطات البنزين بمدينة سنار (وسط السودان) استياء السودانيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويُظهر المقطع اعتداء عدد من قوات الشرطة بالعصي على سائق "توك توك"، ثم حمله وإلقاءه في مؤخرة عربة الشرطة بحجة تنظيم عملية تعبئة الوقود.

وأثار مقطع الفيديو استياء رواد شبكات التواصل في السودان، واعتبروا أن ما حدث إهانة لكرامة المواطن السوداني، وعودة للانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في عهد النظام السابق، مطالبين بإعادة هيكلة الشرطة ومحاسبة من اعتدوا على هذا السائق.

ونشر بعض الناشطين -لاحقًا- مقطع فيديو لسائق التوك توك، ويدعى "محمد علي "، يروي فيه ما حدث معه في محطة الوقود، وقال إن قوات الشرطة اعتدت عليه بعد أن طلبت من الجميع الخروج من محطة البنزين، رغم وجودهم وانتظارهم منذ الساعات الأولى من الصباح لتعبئة الوقود.

 

وأضاف علي، أن الشرطة قد وصفته بالأجنبي وأصرت على ذلك، رغم تأكيده لها بأنه سوداني الجنسية مبديًا استغرابه من هذه اللهجة في الحديث، والتي وصفها بالعنصرية، والتي لم يتوقعها بعد التغيير الذي حدث في البلاد، على حد قوله.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
سائق يقتحم مظاهرة في سياتل الأمريكية بسيارة مسرعة ويقتل متظاهرة (فيديو)
Thumbnail
مصر تطرح حلا لأزمة سد النهضة الإثيوبي.. إليك التفاصيل
Thumbnail
الوفاق الليبية تتوعد بالرد على قصف "طيران أجنبي" لقاعدة عسكرية
Thumbnail
النهضة التونسية تكشف خبايا عرض إماراتي على السبسي للإطاحة بها من الحكم (فيديو)
Thumbnail
أكاديمي إماراتي يقسم مناطق اليمن.. ومغردون: "تُحرّف الحقائق"

الأكثر قراءة

  1. سائق يقتحم مظاهرة في سياتل الأمريكية بسيارة مسرعة ويقتل متظاهرة (فيديو)
  2. مصر تطرح حلا لأزمة سد النهضة الإثيوبي.. إليك التفاصيل
  3. غضب واسع بعد اعتداء الشرطة السودانية على سائق "توك توك" (فيديو)
  4. الوفاق الليبية تتوعد بالرد على قصف "طيران أجنبي" لقاعدة عسكرية
  5. النهضة التونسية تكشف خبايا عرض إماراتي على السبسي للإطاحة بها من الحكم (فيديو)