الأربعاء 21 أغسطس 2019 16:46
غضب واستياء بعد الاعتداء على شاب معاق ذهنيا في مصر [فيديو]
أحالت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة الشرقية، الأربعاء، 6 شبان تعدّوا بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بإحدى القرى، إلى النيابة، كما صدر أمر من المُحافظ بإغلاق المحل.
وسادت حالة من الصدمة والغضب بين المصريين بعد انتشار فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بعد قيام الشبان بالتعدي على معاق ذهنيًا، وتصوير الواقعة ونشرها على وسائل التواصل.
التفاصيل
- الأجهزة الأمنية في مركز مدينة "مشتول السوق" بمحافظة الشرقية، ألقت القبض على ستة من الشبان الذين تعدوا بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بقرية "كفر إبراش" التابعة للمركز.
- تم إحالة الشبان الستة إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات في الواقعة، فيما أصدر محافظ الشرقية قرارًا بتشميع (إغلاق) صالون الحلاقة.
- رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا مقطع فيديو لقيام شبان بالتعدي بالضرب المبرح على الشاب المعاق، وسط ضحكات واستهزاء من صراخه وألمه.
- الشاب المعاق حاول الدفاع عن نفسه، إلا أن الشبان المعتدين تمكنوا منه وواصلوا اعتداءهم رغم صرخاته واستغاثاته.
- شهود عيان بالقرية أكدوا الواقعة، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء الشديد بين رواد مواقع التواصل.
- مستخدمو منصات التواصل وصفوا الواقعة بأنها "صادمة وغير إنسانية" وطالبوا وزارة الداخلية ووزارة التضامن بالتدخل وإلقاء القبض على الشبان المعتدين.
- جمعية الإرادة لتحدي الإعاقة بمحافظة الشرقية، تقدمت ببلاغ للشرطة فور انتشار فيديو الاعتداء على الشاب المعاق، وأشارت إلى أن تكرار تلك الحوادث في الفترة الأخيرة يعود إلى قلة الوعي في الشارع حول التعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية.
في فيديو آخر،نُشر في ساعة مبكرة اليوم، ظهر الشاب ذو الإعاقة بصحبة أحد الشبان المعتدين ادعى فيه أنه هو من طلب تصوير الفيديو ليشاهد نفسه.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
صحف ومواقع مصرية