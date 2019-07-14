الكويت
الأحد 14 يوليو 2019 21:36

غضب كويتي من "إساءة" مذيعة سعودية

وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري
مواقع إلكترونية
تشهد منصات التواصل الاجتماعي بالكويت حالة استياء عارمة من المذيعة السعودية على قناة العربية سارة دندراوي.
"إساءة"
  • يأتي ذلك جراء ذكرها اسم دولة الكويت بطريقة ساخرة في نهاية تقرير لها حول "قرار قطر خفض سعر الخمور لاستقطاب المزيد من الزوار في بطولة كأس العالم المقبلة"، على حد زعمها.
  • قالت المذيعة في نهاية تقريرها "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".
  • تصدر وسم يسخر من المذيعة قائمة الأكثر تداولا في الكويت، الأحد، مقابل تأييد لها من مغردين سعوديين.
  • طالب مغردون كويتيون بضرورة اعتذار المذيعة وإغلاق مكتب قناة العربية في الكويت.
  • استنكر مغردون رفض المذيعة أو القناة تقديم اعتذار وزعمهم أنها كانت تقصد "جماعة معينة" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت.
بيان وزارة الإعلام الكويتية
  • أعربت وزارة الإعلام الكويتية رفضھا إقحام بلادها بقضایا لا دخل لھا فیھا، معتبرة ما قامت به مذيعة قناة العربية السعودية "إساءة بالغة غیر مقبولة تجاه الكویت وشعبھا". 
  • أكدت وزارة الإعلام الكويتية، في بیان، أن الكویت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخلیجي وتجاوز الخلاف بین الأشقاء. دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامیة لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخویة بین أبناء دول المجلس وتأثیر سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.
  • أشارت الوزارة إلى حرص الكویت على النأي بنفسھا من أن تكون طرفا في تلك الحملات. وأكدت أنھا اتخذت إجراءاتھا الداخلیة المعتادة بالتواصل مع المسؤولین في قناة العربیة ومكتبھا في الكویت وطالبتھا بتصحیح الخطأ وتدراكه فورا.
  • أكدت الوزارة في الوقت ذاته أن الكویت تحترم حریة التعبیر والعمل الإعلامي المھني لا سیما الذي یسعى إلى تقریب وجھات النظر وتحقیق وحدة الصف الخلیجي.

 

 

 

الأزمة الخليجية
  • قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
  • تقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفهم، فيما تتعرض الكويت بصورة مستمرة إلى حملات إعلامية من قبل دول الحصار.
المصدر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
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