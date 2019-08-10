غضب في مصر بعد ظهور ثلاث وزيرات في حفل جينيفر لوبيز
وأُقيم الحفل الأول المطربة الأمريكية في مصر، على الرغم من دعوات جهات عربية ومصرية لإلغائه، بسبب إحيائها حفلًا في "إسرائيل" مؤخرًا.
- خلال حفل مدينة العلمين التابعة لمحافظة مرسى مطروح الساحلية، نشرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، صورة في حسابها على إنستغرام، تجمعها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد.
بمناسبة انفجار معد الاورام ..وزيرات مصر بالابيض في حفل جينفر لوبيز— MUHAMMAD (@muh2mmed2hmed) August 10, 2019
الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء#جنيفر_لوبيز pic.twitter.com/C16WsKS7jo
- في الصورة ظهرت الوزيرات مبتهجات وهن يرتدين الملابس الصيفية البيضاء.
- الصورة تسببت بكثير من الجدل وأثارت مشاعر الغضب لدى المصريين، بخاصة أن الحفل يأتي بعد أيام من تفجير معهد الأورام وسط القاهرة.
- مصر تشهد حالة من الحزن بعد حادث معهد الأورام والذي أودى بحياة 20 شخصًا، بالإضافة لعشرات الجرحى.
صور | لحضور نخبة من الفنانين في حفلة #جنيفر_لوبيز بقرية طلال بالعلمين . pic.twitter.com/1NC5PrvKBw— مصر العربية (@masralarabia) August 9, 2019
- إلى جانب الوزيرات، شهد الحفل إقبالا من محبي الفنانة الأمريكية بينهم ممثلون وفنانون مصريون.
- مشاركة الوزيرات لم تكن محط الانتقاد الوحيد، بل انتقد المصريون لباس الفنانة المثير وأسعار التذاكر.
- وصلت قيمة تذكرة الحفل في الساحل الشمالي 5 آلاف جنيه مصري (304 دولار).
أيام حكم فاروق كتب احمد حسين غاضبا: في قصر الزعفران ديوك رومي وصدور عارية وفي الحقول جوعى وحفاة.— عمار علي حسن (@ammaralihassan) August 10, 2019
اليوم رقص وغناء في الساحل الشمالي مع جينفر لوبيز وفي غيره حزن لا يزال مقيما ومقبضا على ضحايا تفحير معهد الأورام.
مصر ينقطع بعضها عن كلها بشكل أسرع مما يتصور اي عاقل حصيف.
وزيرات يفتقدن الحس السياسى ... وابسط قواعد الانسانية ... واللى عنده دم احسن من اللى عنده عزبة ... صورة من حفل جينفر لوبيز pic.twitter.com/ziDyaOldzx— Mohamed Abdel Latif (@m_abdelatef) August 10, 2019
الوزراء بتوعنا في حفل جينفر لوبيز هو دة الاصلاح الاقتصادى بعينة ومتنسوش يا ولاد مصر حزينة علي شهداء معهد الاورام ومطلوب من الشعب الي اتشال منة الدعم واتقطع من لحمة يلم للمستفشفي عشان الاشكال دى تروح تتمرقع في حفلة جينفر pic.twitter.com/avOyjESy2x— Mr.تيتو (@Mr_Tamer_tt) August 10, 2019