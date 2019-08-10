مصر
السبت 10 أغسطس 2019 15:40

غضب في مصر بعد ظهور ثلاث وزيرات في حفل جينيفر لوبيز

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، نشرت الصورة
إنستغرام
أثار ظهور ثلاث وزيرات مصريات في حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في مدينة العلمين شمالي مصر، غضبا وجدلا واسعا بين المصريين، إذ جاء الحفل بعد أيام قليلة من فاجعة معهد الأورام.

وأُقيم الحفل الأول المطربة الأمريكية في مصر، على الرغم من دعوات جهات عربية ومصرية لإلغائه، بسبب إحيائها حفلًا في "إسرائيل" مؤخرًا.

التفاصيل
  • خلال حفل مدينة العلمين التابعة لمحافظة مرسى مطروح الساحلية، نشرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، صورة في حسابها على إنستغرام، تجمعها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد.
  • في الصورة ظهرت الوزيرات مبتهجات وهن يرتدين الملابس الصيفية البيضاء.
  • الصورة تسببت بكثير من الجدل وأثارت مشاعر الغضب لدى المصريين، بخاصة أن الحفل يأتي بعد أيام من تفجير معهد الأورام وسط القاهرة.
  • مصر تشهد حالة من الحزن بعد حادث معهد الأورام والذي أودى بحياة 20 شخصًا، بالإضافة لعشرات الجرحى.
  • إلى جانب الوزيرات، شهد الحفل إقبالا من محبي الفنانة الأمريكية بينهم ممثلون وفنانون مصريون.
  • مشاركة الوزيرات لم تكن محط الانتقاد الوحيد، بل انتقد المصريون لباس الفنانة المثير وأسعار التذاكر.
  • وصلت قيمة تذكرة الحفل في الساحل الشمالي 5 آلاف جنيه مصري (304 دولار).

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
جينفر لوبيز
حفل
مدينة العلمين
الساحل الشمالي
مصر
معهد الأورام
فاجعة
كارثة
غضب
جدل

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أمطار رعدية على المشاعر المقدسة في يوم عرفة
Thumbnail
خامنئي يدعو الحجاج إلى إفشال "صفقة القرن" ويصفها بالجريمة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: أمطار رعدية على المشاعر المقدسة في يوم عرفة
  2. غضب في مصر بعد ظهور ثلاث وزيرات في حفل جينيفر لوبيز
  3. خامنئي يدعو الحجاج إلى إفشال "صفقة القرن" ويصفها بالجريمة
  4. معهد أبحاث الحج.. تقزيم مقصود وتوصيات مهمشة
  5. النفط الذي لا ينضب.. كيف تربح السعودية من الحج؟